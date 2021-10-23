حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23-10-2021 عاطفيا ومهنيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تقدم خبيرة الأبراج ماجي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 23-10-2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

#الحمل



مهنياً

حاول عدم إثارة الموضوعات الشائكة والحسّاسة، أو اعمل خلف الستار متكّلاً على نفسك، متجنّباً بعض المحاورين , وتتوقع الابراج انفراج قريب على صعيدك المالي

عاطفياً

لا تتخذ أى قرارات حاسمة الا بعد تفكير جيد .ولا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصياً عليك معرفة مايحب ومايكره شريكك , وتفهم كل ما يدور فى ذهنه ولا تجعله يغضب منك بسبب امور صغيرة

صحياً

معنوياتك المرتفعة هي نتيجة لصحة جيدة , إبتعد عن النرجيلة اذا كنت مدمن عليها , للايام حق على صحتك تذكر هذا

#الثور



مهنياً

النصيحة هي في أن تعمل بذكاء ومهارة بعيداً عن التحديات العقيمة , حاول تعلم الصمت في بعض المواقف , قد تخوض تجربة جديدة ربما وتخطط لدراسة أو للقاء

عاطفياً

أنت قادر على أدخال السعادة لقلب الشريك بكل تأكيد , وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة , مشاعرك متألقة هذه الأيام، وتجعلك تمنح شريكك شعورًا مريحًا وتجعله يشعر بأهميته، لقد حان الوقت المثالى للتشمس فى مجد الحب. هذه الأيام قد تحصل على بعض الوقت الشخصى مع شريكك فاستمتع به

صحياً

لا تتوقع من الكسل إلا المساوئ على كافة الاصعدة , النشاط والحيوية هما تجديد للروح , حاول أن تحافظ على تركيزك قدر الإمكان وتحصل على دقائق من الاسترخاء والهدوء في منتصف النهار

#الجوزاء



مهنياً

عليك الحذر من التهوّر، وتصرّف بهدوء لحماية نفسك من أي انعكاسات وردود أفعال في غير محلها , ولا تدخل في نقاشات مستفزة غير مبنية على المنطق.

عاطفياً

العناد في العلاقة بالشريك له عدة سلبيات، فكن هادئاً وليّناً لئلا تصل الأمور بينكما إلى حدّ التصادم , و ابدأ فى التفكير فى مستقبل علاقاتك على المدى الطويل وخذ أولى الخطوات للالتزام بها

صحياً

لا تكثر من تناول المنومات عشوائياً , وقم بزيارة طبيب الأسنان واللثة لان اهمال الاسنان اكثر الاشياء السيئة المنتشرة

#السرطان



مهنياً

أنت على الطريق الصحيح، اعمل بجد فالنجاح بكل تأكيد قادم , الصعيد المالي غير جيد كثيراً هذه الفترة على الحرص على النفقات

عاطفياً

للمرتبط: كن متأكداً أن الحب لوحده لا يكفي هناك الكثير من الامور التي يجب ان تعيشها بعلاقتك العاطفية , الاهتمام , الرومنسية , والخ , اما بالنسبة للأعزب : حافظ على أسرار الحبيب ولا تخن ثقته بك، فهو يعرف مدى إخلاصك له

صحياً

تخصيص وقت يومي للرياضة او للاسترخاء والراحة يوفر عليك الكثير من المشكلات الصحية , وأحرص على نسبة السكريات في طعامك

#الأسد



مهنياً

العناد قد يكلفك الكثير، فحاول أن تعتمد الديبلوماسية في معالجة الأمور، أنت إنسان متفهم كثيرا ويمكن الاعتماد عليك.

عاطفياً

عليك انت و شريكك ان تعملا على اكتشاف نفسكماً , وضع خطوات ثابتة على طريقكما المصيري , ومن المهم ان تهتما بأحتياجات بعضكما المعنوية والجسدية

صحياً

اترك كل شيء انت غير معني فيه ووفر لنفسك الطاقة من خلال الراحة والاسترخاء , وإذا بدأت البدانة تطرق بابك فلا تفتح لها

#العذراء



مهنياً

قد تنشأ بعض المشاكل ولكن لا تقلق فلديك القدرة على حلها، أنت قادر على استكمال جميع المهام الخاصة بك , وكن متيقظا ولا تسمح للآخرين بإزعاجك.

عاطفياً

لا تقل للحبيب أية كلمة تزعجه كي لاتتغير طباعه وتصرفاته تجاهك , اذا كانت ظروفك معاكسة فما ذنب الشريك بهذا ؟ لا تخلط الامور الحابل بالنابل , ولا تطلب الكمال والمستحيل وكن متأنياً وعادلاً

صحياً

الكسل والتراخى من أكثر عيوبك، حاول أن تتغلب عليهم، واستعد نشاطك من خلال ممارسة الرياضة خاصة المشى، وساعات النوم الكثيرة عن اللازم تجعل الكسل يتمكن منك، فاترك النوم وواظب على نظام أكل صحى

#الميزان



مهنياً

يوم جيد من العمل والنجاح والتفاؤل، استغله كما يجب وهيّئ نفسك ليوم أفضل , وتفادى إعطاء ملاحظات للآخرين

عاطفياً

تحتاج ان تحافظ على سلوكك الهادئ و طاقتك الأيجابية التى تشع أمل , ورغم الضغوط والظروف يجب ان تبقي الاهتمام والوقت الكافي للشريك

صحياً

السعادة هي اقوى علاج للجسد والنفس , ابحث عن سعادتك او كيف تكون سعيداً واجري ورائها , وتجنّب كل ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء

#العقرب



مهنياً

مارس عملك كهواية وفن وإستمتع. وابعد عن تفكيرك انك تمارس الاعمال لانك مُجبر , الحياة بلا عمل لا تسوى شيئاً

عاطفياً

حاول ان تتغلب على الأمور التي تزعجك. بطريقة ذكية وحوار جميل , وفى الوقت نفسه لا تجبر نفسك على أن تفعل شيئًا لا تريده، خطط للمستقبل و شريك حياتك سوف يساعدك على التخطيط للمستقبل.

صحياً

الحفاظ على صحة جيدة هو أفضل خيار تقوم به. الحفاظ على نظام الطعام والابتعاد عن الوجبات الدهنية الدسمة والانفعال حتى لا نتعرض لبعض المشاكل الصحية

#القوس



مهنياً

فكر قبل أن تتحدث. عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل لأن ذالك سيكون بمصلحتك ويجب أن تنتبه إلى التفاصيل الدقيقة خاصة المتعلقة بأى عملية بيع أو شراء

عاطفياً

القاعدة الاساسية في اي علاقة عاطفيه هي التفاهم والوضوح و تذكر دائماً ان التفاهم هو سيد المواقف دائماً , و حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات ليكن الشريك مرتاحاً معك

صحياً

لا تكن بخيلاً على نفسك , لا نقصد هنا الطعام انما الراحة الجسدية والنفسية , زيادة التفكير بالامور السيئة لن يجلب لك إلا المتاعب

#الجدي



مهنياً

إذا كنت موضع في منافسة فنبشرك بأن النتيجة فى صالحك، فاليوم أنت شجاع ولا يُخاف عليك، اتصالات مهمة في اجواء اليوم

عاطفياً

لا تيأس وابحث عن كل الطرق والوسائل للوصول الكامل الى الشيء الذي تحلم به , ولا تتخلى عن احلامك فـ لك رب كريم قادر على كل شيء , والظروف الصعبة والامور الضاغطة موجودة في كل العلاقات

صحياً

لا تتعامل مع الامور بشكل انفعالي اكثر من اللازم , كي لا يصيبك الصداع , تناول المشروبات المهدئة وحاول الابتعاد عن التدخين اذا كنت مدخناً

#الدلو



مهنياً

اليوم مثالى لانجاز الاعمال , عليك استعادة حيويتك بعيداً عن التكاسل , أمورك مستقرة بوجه عام وتحتاج إلى جعلها أفضل.

عاطفياً

غلب عقلك على قلبك في بعض الظروف , لا تتجادل كثيراً مع الحبيب في امور يكون الطريق نهايتة مسدودة , اختلاف الآراء ليس عيباً , انما طبيعة البشر هي كذالك مختلفة

صحياً

شرب المياه بكثرة يقي كثير من الامراض الجلدية والتجفاف ويحافظ على كمية تعرق سليمة لجسدك , احرص على المياه ولا تنسى شرب الكميات اللازمة لجسدك واكثر

#الحوت



مهنياً

جعل الأمور أفضل هو أمر متعلق بيديك. تمالك أعصابك ولا تتهرب من المسؤولية

عاطفياً

تتمتع بروح رياضية وتفاؤل وحماسة. فترة مصالحة وتقارب ورومانسية , كن دقيقاً في كلامك مع الحبيب وتوخَّ الحذر في طريقة نقاشك

صحياً

استمع إلى بعض الموسيقى واستمتع بوقتك، لا أحد سيكترث لك إن أصابك مكروه لا سمح الله فانتبه لنفسك