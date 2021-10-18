حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 -10 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين 18-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل



القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية و يساعدك أن تتجه بثقة نحو أهدافك، فقط انتبه لحماية حقوقك

برج الثور



عليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك و لا تتذمر إذا تعطلت أمور ولا تكلف نفسك أكثر من طاقتها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يمدك باليقظة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا.

عاطفيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بروح منفتحة تدفعك للتواصل بحب مع الأحباب والأصحاب.

برج السرطان

مهنيا: تتصرّف بحكمة وتثبت أنك على قدر المسئولية و رغم الضغوط تستمر في ملاحقة طموحاتك ورغباتك، فقط تحكّم في انفعالاتك ولا تظهر اندفاعا

برج الاسد

يمكن أن تكون هناك خسارة مالية خلال هذا الوقت.

برج العذراء

الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء و للحب مذاقا مختلفا وتتواصل اليوم مع من تحب بتلقائية

برج الميزان

تقترب اليوم بلطف ممن تحب وتجد الوسيلة للتطور ولاكتشاف أشياء خافية

برج العقرب

سوف تقضي بعض الوقت الجيد مع زوجتك. سوف تحصل على النجاح خلال هذا الوقت. ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي سليم.

برج القوس

يمكنك المشاركة في بعض الأنشطة الروحية. مارس اليوجا والتأمل للحفاظ على صحة عقلك

برج الجدي

القمر بمنزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتنجح في علاج مشاكل عالقة والفلك يساعدك على عمل توازن بين حياتك الشخصية والاجتماعية، فقط لا تتحدث عن أخبارك وحياتك الخاصة

برج الدلو

برجك يمدك بطاقة عاطفية وبقوة نفسية كبيرة، و يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة ذهنية وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع

برج الحوت

انتبه لخطواتك وقد تميل اليوم لاسترجاع الماضي وتغوص في الذكريات.. حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية