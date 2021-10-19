نشرة المرأة :حظك اليوم .. سائل ذهبي يقضي على قشرة الشعر .. مشروب أحذر تناوله

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

وجد بحث جديد أن واحدًا من كل ستة بريطانيين يشرب مشروبًا "للحمية" ليكون أكثر صحة ولكنه في الواقع يسبب "مشاكل أكثر مما يحل". ما هو وما مدى خطورته؟

وجدت دراسة جديدة أجرتها شركة air up أن الملايين من البريطانيين يشربون المشروبات الغازية الخاصة بالحمية الغذائية ليكونوا أكثر صحة ، لكنها "تسبب مشاكل أكثر مما تحل". ووجدت الدراسة أن 24 في المائة من البريطانيين يشربون ما بين خمسة إلى عشرة مشروبات غازية للحمية في الأسبوع.

تم وصف خل التفاح كعلاج منزلي شامل لعدة قرون، لكن هل يمكن لهذا السائل الذهبي علاج قشرة الرأس؟إذا كنت تعاني من قشرة الرأس ، فقد ترغب في تجربة هذا العلاج الطبيعي المصنوع منزليًا باستخدام خل التفاح والماء فقط إليك كيفية استخدام خل التفاح للتخلص من قشرة الرأس.

من مساعد إنقاص الوزن إلى مضاد طبيعي للبكتيريا ، يحتوي خل التفاح على قائمة طويلة من الادعاءات الصحية المرتبطة به.

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج وحظك اليوم ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك توقعات الأبراج ،ليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى تقدمها خبيرة الأبراج ماغى فرح من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .



برج الميزان واحد من مواليد الأبراج الهوائية، محب للجميع يتمني تحقيق العدل، إلا أن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 19 اكتوبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم فإذا كنت مولوداً في يوم 19 أكتوبر فإن ذلك يعنى،