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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محب للجمال.. لو من مواليد 19 أكتوبر اعرف برجك هينصحك إيه

الأبراج
الأبراج

برج الميزان واحد من مواليد الأبراج الهوائية، محب للجميع يتمني تحقيق العدل، إلا أن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 19 اكتوبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

 

فإذا كنت مولوداً في يوم 19 أكتوبر فإن ذلك يعنى، أنك محب للجمال والفن وهذا يدعم روح الفنان داخلك، كما أنك منظم وتميل للجلوس مع الأقارب وتفضل الالتصاق بهم، ولكنك شديد الحساسية وهذا ما قد يجعلك تميل للعدائية أحياناً على عكس باقى أبناء برجك  .

  

نصيحة: 

 

 ونصيحة هذا العالم لك، احرص على التحكم فى انفعالاتك بعض الشئ فالحظ هذا العام فى صفك وسيكون معك كثيراً، إذا استطعت أن تتحكم فى انفاعالاتك وتتخلى عن عصبيتك وتظهر لباقة ودبولماسية فى التعامل مع الغير.
 

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تصارع الرياح تعاكسك الكواكب هذا الاسبوع وتضع أمامك التحديات فتضطرك، في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة ، أو التراجع عن استعدادات ماضية وفسخ العقود أو مراجعة الشروط وتعديلها. تميل ربما إلى الانتماء لفريق أو مؤسسة أو منظمة، ٍ لكي تشعر بالطمأنينة والأمان . تضطر إلى مسايرة الظروف أو تغيير العادات فتعمل وسط مجموعة، قد تسهّل أمامك الطريق من جهة، وتخلق لك المتاعب من جهة أخرى قد يأخذك الأمر إلى طوي صفحة ماضية وإعادة البناء من جديد، أو إلى مراعاة بعض الأوضاع المستجدة وإعادة النظر ببعض المراحل المطلوبة لإتمام العمل.
 

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لا يزال كوكب الزهرة يحتل مكانا غير مناسب لحياتك الشخصية ما يجعلك تعيش اسبوعاً دقيقاً بسبب إحساسك المرهف ومعنوياتك المتقلّبة. تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة أو الهواجس التي تقضّ مضجعك.لكن وبالرغم من ظهور توترات عابرة بين الحين والآخر فهي لن تؤثر على استقرارك العاطفي. كن موضوعياً وناقش الامور بتعقل. لا تبحث عن الخلاف بل ركز على الايجابيات والقواسم المشتركة بينكما.

الأبراج شخصية مواليد يوم 19 اكتوبر نصيحة فلكية برج الميزان الميزان

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