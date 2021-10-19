السائل الذهبي للشعر للتخلص من قشرة الرأس بأقل من جنيه

تم وصف خل التفاح كعلاج منزلي شامل لعدة قرون، لكن هل يمكن لهذا السائل الذهبي علاج قشرة الرأس؟إذا كنت تعاني من قشرة الرأس ، فقد ترغب في تجربة هذا العلاج الطبيعي المصنوع منزليًا باستخدام خل التفاح والماء فقط إليك كيفية استخدام خل التفاح للتخلص من قشرة الرأس.

من مساعد إنقاص الوزن إلى مضاد طبيعي للبكتيريا ، يحتوي خل التفاح على قائمة طويلة من الادعاءات الصحية المرتبطة به.

لماذا يعمل خل التفاح كعلاج للقشرة؟

يمكن أن يعمل خل التفاح كعلاج لقشرة الرأس لأربعة أسباب رئيسية:

1 - مضاد للفطريات

في الدراسات السريرية ، ثبت أن خل التفاح يمنع نمو الفطريات.

فطر يسمى Malassezia هو أحد المسببات الرئيسية لقشرة الرأس.

2 - مطهر

خل التفاح هو المكون الرئيسي للعديد من علاجات التنظيف المنزلية ، وذلك بسبب قدرته على التطهير.

هذا يعني أنه يمكن أن يقتل الفطريات والبكتيريا التي قد تؤدي إلى قشرة الرأس.

3. الخل حامض

كخل ، يحتل خل التفاح مرتبة منخفضة على مقياس الأس الهيدروجيني عند اثنين أو ثلاثة فقط. لهذا السبب ، يمكن أن يوازن درجة الحموضة في فروة الرأس.

4 - غني بالمعادن والبكتيريا "الجيدة"

تعني عملية التخمير التي تفرز خل التفاح أنها مليئة بالبكتيريا الجيدة والثقافات الحية التي يُعتقد أنها تعمل على تحسين صحة فروة الرأس.

كيفية استخدام خل التفاح على شعرك؟

إذا كنت ترغب في تجربة خل التفاح كجزء من روتين العناية بشعرك ، فإليك علاج مقترح:

اخلط نصف كوب (حوالي 100 ملم) من خل التفاح مع كوب ونصف من الماء (حوالي 300 ملم)

بعد غسل شعرك بالشامبو وشطفه ، اسكبي خل التفاح والماء على شعرك ولا تشطفيه.

رطبي شعرك كالمعتاد

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .