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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 4 فساتين لـ رانيا يوسف تثير الجدل.. 5 طرق لاستخدام خل التفاح لفقدان الوزن

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

4 فساتين لـ رانيا يوسف تثير الجدل بأنوثتها خلال تواجدها في مهرجان الجونة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اطلالات الفنانة رانيا يوسف خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة على مدار ٤ أيام التي ظهرت بها على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة.

 

5 استخدامات غير متوقعة لأكياس الشاي.. تعرفي عليها

5 استخدامات عير متوقعة لأكياس الشاى لم تكن تعرفينها من قبل تعرفى عليها  إليك أبرزها وفقا لموقع femina.in

 

علاجات منزلية فعالة للإمساك

إذا كانت تبحثين عن علاجات سريعة لـ الإمساك؛ فيمكنك تجربة العلاجات الخمس التالية لمحاربة الإمساك يقدمها موقع femina.in


5 طرق لاستخدام خل التفاح لفقدان الوزن

يعد خل التفاح  من أفضل العلاجات التى تساعد علي  التخلص من الكيلوجرامات وفقدان دهون البطن العنيدة . يساعد محتوى البوتاسيوم العالي في خل التفاح على استقرار مستويات السكر في الدم ، بينما تساهم الأحماض والإنزيمات العضوية في عملية حرق الدهون. فيما يلي خمس طرق لتناول خل التفاح وفقا لموقع femina

موقع صدى البلد الأخبار الهامة مجالي المرأة والصحة الاخبار الفنانة رانيا يوسف

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