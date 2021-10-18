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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 فساتين لـ رانيا يوسف تثير الجدل بأنوثتها خلال تواجدها في مهرجان الجونة

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اطلالات الفنانة رانيا يوسف خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة على مدار ٤ أيام التي ظهرت بها على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة.

 

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، بإطلالة أنيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الأنظار مرتديةً فستانا من اللون الكحلى  البسيط، واتسم ستايل الفستان بأنه مكشوف من الصدر  والظهر وذو فتحة من الساق وهو ما جعل اطلالتها جريئة ومثيرة، واعتمدت على ترك شعرها مبلل.

 

ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالي باللون الفضي اللامع وهو ما تناسب مع إطلالتها.
 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينكوهوما تناسب مع اطلالتها الانيقة.

وظهرت رانيا يوسف بفستان كت قصير باللون البيج والأسود باللون الرمادي بتصميم مميز مزين بشراشيب من الأسفل، واختارت حقيبة باللون البيج وحذاء باللون الذهبي وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

واختارت رانيا يوسف بتسريحة شعر ويفي انسيابية مميزة وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.


 تألقت بفستان كب مشجر مكشوف الصدر والظهر.

 

وظهرت رانيا يوسف عبر صفحتها علي "إنستجرام" بإطلالة جريئة مرتدية فستان كت باللون الأسود منفوش من أسفل، نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف علي المكياج الصاخب الذي ابرز جمالها، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.
 

ظهرت الفنانة رانيا يوسف فى فيديو مع الفنانة والإعلامية إنجى علي وذلك خلال حفل الافتتاح بمهرجان الجونة السينمائي. 

 

وعلقت إنجى علي على فستان رانيا يوسف خاصة أن لها العديد من السابقات التى أثارت حالة من الجدل الواسع وهو الأمر الذى دفع إنجى للقول إن الفستان رائع وجميل ولكن ستتعرضين إلى الانتقاد ما دفع رانيا يوسف قائلة : “ده العادى”. 

 

وأكملت إنجى علي حديثها : “من لم يرغب فى مشاهدة الفستان عليه أن يغير الصفحة الخاصة بها ولكن من يرغب في مشاهدة الفستان عليه أن يتفرج بأدب وأكدت رانيا يوسف على نفس المعنى الذى قصدته إنجي. 

 

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 مننفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارقلطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايانالسيد.. وآخرون.

 

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.
 

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

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أجرأ اطلالات رانيا يوسف تكشف عن أنوثتها أجرا اطلالات رانيا يوسف رانيا

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