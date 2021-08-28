اشربوا الشاي قبل الأكل.. حسام موافي : يقلل امتصاص الحديد

كشف الدكتور حسام موافى أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أضرار شرب الشاى.



وأوضح موافى خلال تقديمه، برنامج "رب زدنى علما"المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" الإسراف فى تناول، اى أكمل أو مشروب يسبب الضرر بلا شك".

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، ان كثرة شرب الشاي يقلل امتصاص الحديد، وأوصى بشرب الشاى قبل الأكل.

وكان كشف الدكتور حسام موافى أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب الإغماء.

وأوضح قائلا:" أول ما يحصل إغماء أول حاجة فكر فيها مرض أسمه الصرع، سواء بتشنجات أو من غير تشنجات".

وتابع حسام موافى قائلا:" اذا لم يكن الصرع بسبب التشنجات، فقط يكون السبب الضغط المنخفض".

وأكد حسام موافى، لمعرفة مشكلة الإغماء الذي يسببه الضغط المنخفض يجب إجراء اختبار المنضدة المائلة، فإذا تغير فذلك يعني وجود مشكلة فى العصب العاشر.

وأوصى موافى، بلعب الرياضة لحل المشاكل فى العصب العاشر، معقبا:" قد يكون الإغماء أيضا بسبب نفسى".