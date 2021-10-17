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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علاجات منزلية فعالة للإمساك

صدى البلد

إذا كانت تبحثين عن علاجات سريعة لـ الإمساك؛ فيمكنك تجربة العلاجات الخمس التالية لمحاربة الإمساك يقدمها موقع femina.in

1- البنجر


شرب عصير البنجر أو تناول البنجر المسلوق يمكن أن يوفر راحة سريعة من الإمساك ، حيث أن البنجر غني بالألياف الضرورية التى تخلصك من مشاكل الجهاز الهضمي وتسهيل حركة الأمعاء الصحية ، يحتوي البنجر أيضًا على خصائص تجعله غذاءًصحيا للقولون.

أبرزها معالجة الإمساك والسكر.. فوائد غير متوقعة للحلبة

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2-زيت الزيتون

 

 يعتبر زيت الزيتون علاجًا ممتازًا للتخفيف من الإمساك ، حيث يحفز الجهاز الهضمي ويساعد على نقل الفضلات عبر القولون.

 تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في الصباح على معدة فارغة. يمكنك أيضًا مزجه مع القليل من عصير الليمون ، إذا كنت تفضل تناوله بهذه الطريقة.  

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3-عصير الليمون


يعمل حمض الستريك الموجود في عصير الليمون كمنشط للجهاز الهضمي ، ويساعد  في طرد السموم خارج  القولون.

 امزجى ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ وتناوليها على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.
 

4-الزبادي


الزبادي يحتوي على البروبيوتيك الصحية التي لا غنى عنها لعمل الجهاز الهضمي. يساعد الاستهلاك المنتظم للزبادي على تعزيز البكتيريا الجيدة في أجسامنا ولا يوفر فقط الراحة من الإمساك ، بل يمنعه أيضًا. 

يمكنك تناول كوب من الزبادي مع وجبة الإفطار ، ثم كوجبة خفيفة في وقت لاحق من اليوم.

 

5-ملح ابسوم 


 يحتوي ملح ابسوم على المغنيسيوم الذي يساعد على تقلص عضلات الأمعاء قومى  بإذابة ملعقتين صغيرتين من ملح إبسوم في كوب من الماء أو عصير الفاكهة واشربه. يجب إعطاء الأطفال نصف ملعقة صغيرة فقط من ملح إبسوم.

 

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