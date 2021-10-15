أبرزها معالجة الإمساك والسكر.. فوائد غير متوقعة للحلبة



يعد المطبخ مركزًا قويًا للمكونات التي يمكن أن تساعد في إدارة المشكلات الصحية اليومية بكفاءة ولهذا السبب ، لا ينصح كبار السن ، بل بالاستخدام اليومي لتوابل المطبخ والأعشاب للمساعدة في صحتنا.

على هذا النحو ، شارك ممارس الأيورفيدا الدكتور ديكسا بهافسار كيف يمكن لبذور الحلبة ، التي توجد بسهولة في معظم المطابخ الهندية ، أن تساعد في إدارة مشكلات نمط الحياة إلى جانب إضافة نكهة إلى الطعام.

" (الحلبة) هو عشب رائع موجود في الغالب في كل مطبخ هندي مع استخدامات متنوعة والعديد من الفوائد الصحية المحتملة.

من إضافة نكهة للأطباق إلى السيطرة على مرض السكري إلى تخفيف الإمساك ، فإن بذور الميثي لها أيضًا فوائد متنوعة لبشرتك وشعرك وصحتك وفقالindianexpress

كما أن الحلبة تتكون من البروتين ، والدهون ، والكربوهيدرات ، والكالسيوم ، والحديد ، وحمض الفوليك ، وفيتامين A ، C ، K ، B ، والمنغنيز ، والمغنيسيوم ، والبوتاسيوم ، والنحاس ، والزنك ، والألياف ، والماء.

فوائد الحلبة

يحسن الشهية والقوة الهضمية . كما يدعم إفراز لبن الأم.

* يسيطر على مرض السكري ويحسن نسبة الكوليسترول وضغط الدم.

* يقلل من تساقط الشعر ، والشيب ، ومستويات حمض البوليك (النقرس). يحسن مستويات الدم (يعالج فقر الدم) ، ويساعد أيضًا على إزالة السموم من الدم.

* يفيد في علاج اضطرابات الأوعية الدموية مثل الألم العصبي ، والشلل ، والإمساك ، وآلام البطن ، والانتفاخ ، وآلام في أي جزء من الجسم (آلام الظهر ، آلام مفصل الركبة ، تقلصات العضلات).

* يساعد في تخفيف اضطرابات الكافا مثل السعال والربو والتهاب الشعب الهوائية واحتقان الصدر والسمنة.

كما يكون الطقس حارا فإنه لا ينبغي أن تستخدم في اضطرابات النزيف مثل النزيف الأنفي، فترات الثقيلة ، وما إلى ذلك ووفقا للدكتور Bhavsar، نظرا لقوة توليد الحرارة، فإنه يساعد على أرصدة كافا وفاتا في الجسم.



* نقع 1-2 ملاعق كبيرة من البذور وتناولها في الصباح أو شربها كشاي.

* تناول 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الميثي مرتين في اليوم قبل الوجبات أو في الليل مع الحليب الدافئ أو الماء.

* اصنعي عجينة من البذور وأضيفيها في اللبن الرائب / جل الصبار / الماء وضعيها على فروة الرأس لتقليل قشرة الرأس وتساقط الشعر والشيب.

* استخدام معجون الحلبة المحضر بماء الورد مفيد في حالات الهالات السوداء وحب الشباب وندبات حب الشباب والتجاعيد.