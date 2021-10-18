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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

5 طرق لاستخدام خل التفاح لفقدان الوزن

صدى البلد

يعد خل التفاح  من أفضل العلاجات التى تساعد علي  التخلص من الكيلوجرامات وفقدان دهون البطن العنيدة . يساعد محتوى البوتاسيوم العالي في خل التفاح على استقرار مستويات السكر في الدم ، بينما تساهم الأحماض والإنزيمات العضوية في عملية حرق الدهون. فيما يلي خمس طرق لتناول خل التفاح وفقا لموقع femina

1-على معدة فارغة


سيساعدك شرب ملعقتين صغيرتين من خل التفاح العضوي على معدة فارغة في الصباح على البقاء ممتلئًا لفترة أطول ، وكذلك تجنب احتباس الماء . ابدأ بتناول ملعقة صغيرة وزيادتها إلى ملعقتين صغيرتين بعد أسبوع.

خل التفاح

2-خفف خل التفاح بالماء


أضف ملعقة كبيرة من خل التفاح العضوي إلى كوب من الماء الدافئ وتناوليه  قبل الوجبات بحوالي 10-15 دقيقة. يمكن القيام بذلك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

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3- خل التفاح مع العسل


إذا وجدت طعم خل التفاح قويًا جدًا ، يمكنك مزجه بملعقة صغيرة من العسل ومع ذلك ، لا ينصح بهذا إذا كنت مصابًا بمرض السكري أو مقاومة الأنسولين لأن العسل وشراب القيقب يمكن أن يرفع مستويات السكر.

4- اخلطي خل التفاح مع مسحوق القرفة


أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى كوب من الماء الدافئ الممزوج بخل التفاح العضوي ، حيث يساعد ذلك على التحكم في مستويات السكر في الدم وكبح الشهية.

5-رش خل التفاح على السلطات


إن إضافة خل التفاح الى أطباق السلطة  لن يؤدي إلى زيادة النكهة فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي البطيء ، وبالتالي يساعدك على إنقاص الوز

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