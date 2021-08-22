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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 فوائد يمكن الحصول عليها من تناول خل التفاح يوميا

خل التفاح
خل التفاح

فوائد صحية غير متوقعه لتناول ملعقة من  خل التفاح يوميا إليك  7 فوائد يمكنك الحصول عليها من تناول خل التفاح يقدمها موقع برايت سايد 

1. شهيتك ستنخفض

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا ، فيمكنك زيادة فقدان الوزن عن طريق تناول ملعقة من خل التفاح للحفاظ على الوجبات الخفيفة كما أنه يساعد على تعزيز التأثيرات المشبعة للطعام ، مما يجعل معدتك ممتلئة لفترة أطول.

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2. عليك تجنب الحلويات

 

يجب الالتزام بنظام غذائي صارم منخفض السعرات الحرارية و يمكنك تعزيز تأثير خل التفاح عن طريق إضافة القليل من العسل إلى المحلول.

ملعقتان من خل التفاح يوميا تمنحك فوائد صحية غير متوقعة

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3- يساعد في الهضم

 

تناول خل التفاح يساعد على تعزيز أحماض المعدة والهضم.

4-صحة القلب

 

مطلوب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على صحة القلب  وضخ الكمية المثلى من الدم يمكنك تناول ملعقتان من خل التفاح لغناه  بالبكتين الذى يساعد على التخلص من الكوليسترول السيئ وانسداد الشرايين.


5- تنظيم مستويات السكر في الدم

يعزز خل التفاح من تأثير قدرة الأنسولين على تكسير السكر كما أنه يقلل من شهيتك من تناول  الكربوهيدرات إذا كان لديك هذا الخل على جانبك. ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يعانون بالفعل من مرض السكري قد لا يساعدون بشكل كبير ، لذلك لا يجب استخدامه كبديل لحقن الأنسولين.

6-محاربة السرطان 

يمكن أن تساهم العديد من الأشياء التي نتناولها  في نمو الخلايا السرطانية  ويمكن أن يتسبب خل التفاح  بسبب خصائصه القلوية فى  في الحفاظ على توازن الحموضة    في أجسامنا.

7-خصائص مضادة للبكتيريا


خل التفاح له خصائص مضادة للبكتيريا التي ستتعامل مع الجراثيم المزعجة التي تنمو في أفواهنا.فقط  قم بتخفيف خل التفاح أولاً في كوب من الماء وانتظر نصف ساعة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة وسيضمن ذلك عدم تلف مينا أسنانك.

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