ملعقتان من خل التفاح يوميا تمنحك فوائد صحية غير متوقعة

يتمتع خل التفاح بالعديد من الفوائد الصحية لذا يوصي بعض خبراء الصحة بتناول ملعقتان من خل التفاح

إليك أبرز تلك الفوائد وفقا لموقع هيلث .

1. شهيتك ستنخفض

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا ، فيمكنك زيادة فقدان الوزن عن طريق تناول ملعقة من محلول خل التفاح فهو يجعل معدتك ممتلئة لفترة أطول.

2- يساعد على الهضم

خل التفاح غنى بالبريبايوتكس الذى يساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

3- صحة القلب

يساعد غنى خل التفاح بالبكتين على التخلص من الكوليسترول السيئ وانسداد الشرايين.



4- تنظيم مستويات السكر في الدم

يعزز خل التفاح من محاربة مرض السكري وذلك لغناه بالعديد من مضادات الأكسدة ومركبات البكتين

5 -محاربة الاصابة بالسرطان

يمكن أن يساهم خل التفاح فى محاربة نمو الخلايا السرطانية وذلك لأن خل التفاح له خصائص قلوية يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن الحموضة في أجسامنا.

6-صحة أسنانك

خل التفاح له خصائص مضادة للبكتيريا والتي ستتعامل مع الجراثيم المزعجة التي تنمو في أفواهنا. قم بتخفيف خل التفاح في كوب من الماء وانتظر نصف ساعة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة. سيضمن ذلك عدم تلف مينا أسنانك.

7-محاربة رائحة الفم الكريهة

يمكن أن يساعد خل التفاح في بقع السجائر عن طريق الغرغرة أو شرب محلول مخفف من الماء وخل التفاح .

8-هضم أفضل



لا يقتصر خل التفاح على البكتيريا الموجودة في فمك فحسب ، بل البكتيريا الموجودة في جسمك أيضًا.

أظهرت بعض الدراسات فعالية خل التفاح ضد بعض البكتيريا مثل الإشريكية القولونية.

9-قشرة الرأس

تعمل التأثيرات القلوية لخل التفاح على التخلص من قشرة الرأس فقط اخلطي مقدارًا من خل التفاح مع جزء من الماء في زجاجة رذاذ وامنحي رأسك وشعرك بضع رشات كل 15 دقيقة مرتين في الأسبوع.