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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتطهير المعدة وحرق الدهون.. تعرف على وصفة الخل الأبيض| شاهد

الخل الأبيض
الخل الأبيض

قدمت خبيرة التغذية، بسمة الملا، خلال برنامج "صحتك وبس"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، وصفة الخل الأبيض لتطهير المعدة وحرق الدهون .

مقادير وصفة وصفة الخل الأبيض:

2 معلقة خل أبيض أو خل التفاح

كوب ماء 

ملعقة عسل أبيض 

ملعقة عصير ليمون

وفي سياق آخر، بسمة الملا: شجرة المعجزات أقوى سلاح لحرق الدهون
 

قالت الدكتورة  بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن المورينجا عشب ونبات  طبيعى يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن  ويساعد الجسم فى التخلص من أى مشكلة صحية تواجهه خاصة حرق الدهون.


وأضافت " الملا"  ، خلال استضافتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أن نبات المورينجا يطلق عليه شجرة المعجزات لأن أعشابها صحية ومفيدة وتحتوى على بذور تشبه الصيدلية المتنقلة فى كثرة فوائدها الطبية..

ولفتت إلى أن السبب الرئيسي فى تسمية المورينجا بشجرة المعجزات قيامها بعلاج الكثير من الأمراض ومنها الجيوب الأنفية ، بالإضافة لأعشابها التى تساعد على حرق الدهون كما يتم وصفه كفيتامينات للسيدات الحوامل .

 

وقالت الملا فى تصريحات سابقة أن معدلات مرض السمنة تشكل زيادة ملحوظة بين الأفراد حاليأ  حتى وإن كان الشخص نحيف فإنه قد يعانى من دهون بمنطقة البطن والأرداف .


وأضافت أن السمنة المفرطة تتطلب نظاما غذائيا مكثفا للمريض وتناول فيتامينات معينة خاصة الذين تسجل أوزانهم 100 كجم.

وصفة الخل الأبيض خل التفاح حرق الدهون الفيتامينات والمعادن السمنة المفرطة

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