مشروب للحمية يسبب مشاكل .. ما هو وما مدى خطورته؟

وجد بحث جديد أن واحدًا من كل ستة بريطانيين يشرب مشروبًا "للحمية" ليكون أكثر صحة ولكنه في الواقع يسبب "مشاكل أكثر مما يحل". ما هو وما مدى خطورته؟

وجدت دراسة جديدة أجرتها شركة air up أن الملايين من البريطانيين يشربون المشروبات الغازية الخاصة بالحمية الغذائية ليكونوا أكثر صحة ، لكنها "تسبب مشاكل أكثر مما تحل". ووجدت الدراسة أن 24 في المائة من البريطانيين يشربون ما بين خمسة إلى عشرة مشروبات غازية للحمية في الأسبوع.

أكثر من ذلك ، أن اثنين في المائة يعترفون بشرب المشروبات الغازية الدايت في محاولة لتقليل تناول السكر ، لكن 36 في المائة يوافقون على أنه في حالة عدم وجود السكر ، فهم غير متأكدين تمامًا مما هو موجود في مشروبات السكر غير المضافة للحفاظ على حلاوتها.

وجدت الدراسة:

بدأ 14٪ (4،519،000) شرب مشروبات غازية للحمية لاتباع أسلوب حياة أكثر صحة ، لكنهم وجدوا أنها تسببت في مشاكل أكثر مما تحل.

يشرب 42 بالمائة (21297000) مشروبات سكرية منخفضة إلى منعدمة السعرات الحرارية في محاولة لتقليل تناول السكر

يتفق 36٪ (17،319،000) على أنه في حالة عدم وجود السكر ، فإنهم ليسوا متأكدين تمامًا مما هو موجود في مشروبات السكر غير المضافة للحفاظ على حلاوتها.

يوافق 24 بالمائة (12131000) على أنهم سيشربون في غضون أسبوع ما بين خمسة إلى عشرة مشروبات منخفضة السعرات الحرارية إلى صفر من السعرات الحرارية.

30 بالمائة (15701000) يجدون الماء مملاً لذا فهم لا يشربونه كثيرًا.

لماذا تمثل المشروبات الغازية مخاطر صحية خفية

كشفت YouGov أنه من بين أفضل 10 مشروبات غازية مستهلكة في المملكة المتحدة ، ثمانية منها مليئة بالسكريات والمواد المضافة.



يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة أجرتها JAMA Network Open أن المشروبات المصنوعة من السكرالوز قد تحفز الشهية لدى بعض الناس.

السكرالوز هو بديل السكر الذي يمكن العثور عليه غالبًا في المشروبات الغازية الخاصة بالحمية ، والتي إذا كان المستهلكون يشربونها للمساعدة في إنقاص الوزن ، فقد يعيق تقدمهم في الواقع لأنه يجعلهم يتوقون إلى المزيد من الطعام.

اقترحت الدراسة تفسيراً للعلاقة بين بديل السكر وزيادة الوزن.

وقالت كاتي بيج ، مؤلفة الدراسة ، وهي طبيبة متخصصة في السمنة بجامعة جنوب كاليفورنيا: "وجدنا أن الإناث والأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم نشاط مكافئ أكبر للدماغ" بعد تناول المحليات الاصطناعية.

كان لدى كلتا المجموعتين أيضًا انخفاض في الهرمون الذي يثبط الشهية ، وتناولوا المزيد من الطعام بعد تناول المشروبات التي تحتوي على السكرالوز ، مقارنةً بعد المشروبات المحلاة بالسكر العادية.

فى مقابل ، وجدت الدراسة أن الذكور والأشخاص ذوي الوزن الصحي لم يكن لديهم زيادة في نشاط مكافأة الدماغ أو استجابة الجوع ، مما يشير إلى أنهم لا يتأثرون بنفس الطريقة قالت السيدة بيج: "أعتقد أن أكثر ما كان مفاجئًا هو تأثير وزن الجسم والجنس البيولوجي""لقد كانت عوامل مهمة للغاية في الطريقة التي يتفاعل بها الدماغ مع التحلية الاصطناعية".

أشارت الدراسة إلى أن معظم الأبحاث السابقة ركزت على الذكور والأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.لكن هذه النتيجة تشير إلى أن مشروبات الحمية المحلاة بالسكرالوز قد تكون غير مواتية للأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا أكثر من استراتيجية نظام غذائي فعال.

لجمع النتائج التي توصلوا إليها ، قامت السيدة بيج وزملاؤها بقياس الاستجابة لمشروبات النظام الغذائي الفوارة بثلاث طرق.

استخدموا صورًا وظيفية للدماغ بالرنين المغناطيسي لـ 74 مشاركًا في الدراسة لتوثيق تنشيط أجزاء من الدماغ مرتبطة بالشهية والرغبة الشديدة استخدموا عينات الدم لقياس نسبة السكر في الدم والهرمونات الأيضية التي يمكن أن تدفع بالجوع كما قاموا بتتبع كمية المشاركين الذين تناولوا الطعام على طاولة البوفيه التي كانت مفتوحة في نهاية كل جلسة دراسة.

تبلغ قيمة سوق المشروبات الغازية في المملكة المتحدة 3.8 مليار جنيه إسترليني ،تهيمن عليه هذه المشروبات السكرية وتلك التي تحمل علامة "خالية من السعرات الحرارية" لا تزال مليئة بمجموعة متنوعة من الإضافات والمحليات.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .