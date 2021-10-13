منها عصير الطماطم.. 5 مشروبات طبيعية تعالج فقر الدم

ثبت علميًا أن فقر الدم ناتج عن نقص الحديد في الدم، مما يؤدي إلى صعوبة وصول الأكسجين إلى الدماغ، ويحدث فقر الدم عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

مشروبات فعالة في علاج فقر الدم





وهناك العديد من أنواع فقر الدم ، ولكن النوع الأكثر شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؛ حيث تحتوي خلايا الدم الحمراء على بروتين يسمى الهيموجلوبين، وهو مملوء بالحديد.





وعندما لا يستطيع جسمك إنتاج الهيموجلوبين الذي يحتاجه لإنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء توصيل الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم يحدث فقر الدم، على الرغم من أن خطط علاج فقر الدم غير متنوعة، إلا أن معظمها يتطلب 150 إلى 200 مجم من عنصر الحديد يوميًا.



وهناك 5 مشروبات مصنفة على أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من الحديد، وفقا لما وفقًا لموقع Healthline ، وتشمل:

1- عصير الطماطم :

ويحتوي عصير الطماطم على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان وتقوية الدم بشكل خاص، بالإضافة إلى تحتوي على الكاروتينات مثل الألفا والبيتا كاروتين والليكوبين واللوتين، إضافة إلى الحديد وفيتامين سي ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، ولهذا يوصى بتناول كوب من عصير الطماطم بشكل يومي للمصابين بالأنيميا وفقر الدم.



2- عصير الرمان :

ويعتبر الرمان من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، مما يساعد في علاج حالات الأنيميا وفقر الدم وزيادة نسبة الهيموجلوبين بالدم، وتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، ولهذا يجب الحرص على تناول عصير الرمان الطبيعي بشكل منتظم، خاصة لمن يعانون من الأنيميا.

مشروبات فعالة في علاج فقر الدم



3- عصير الكيوي :

ويحتوي عصير الكيوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي تساعد بدورها على مقاومة الالتهابات التي تصيب الجسم، إضافة إلى تقوية الدم بشكل جيد، مما يساعد على الوقاية من أمراض الأنيميا وفقر الدم والمساعدة على علاجها.



4- عصير البنجر :

ويعد عصير البنجر مخزن للحديد، مما يساعد على تقوية الدم والوقاية من الإصابة بأمراض فقر الدم والأنيميا، حيث إنه يعزز نسبة الهيموجلوبين؛ حيث عصير البنجر من العصائر الطبيعية التي تمد الجسم بالكثير من العناصر المهمة التي يحتاج إليها.



5- الأعشاب :

يمكنك خلط ملعقة كبيرة من الزعتر وملعقة كبيرة من البابونج وملعقة كبيرة من النعناع، وغليهم في كمية من الماء على النار لمدة 10 دقائق، ويتم تناول المشروب قبل تناول وجبة الغذاء مما يساعد على علاج فقر الدم .