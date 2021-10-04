علامات وأعراض نقص فيتامين ب 12 وأهم مصادر تناوله

هناك عوامل عديدة تعرضك لخطر فقدان فيتامين ب 12، منها اتباع نظام غذائي نباتي أو كبر السن فوق 50 سنة، واضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها.. إليك علامات وأعراض تقص فيتامين ب12 ومصادره.

علامات وأعراض لنقص فيتامين ب 12

إليك أبرز أعراض نقص فيتامين ب12 وفقا لموقع هيلث لاين

1. الجلد الشاحب أو اليرقان



غالبًا ما يبدو الأشخاص المصابون بنقص فيتامين ب 12 بوجه شاحب.



2. الضعف والتعب



عندما يكون لديك نقص في فيتامين ب 12 ، فإن جسمك غير قادر على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين بشكل فعال في جميع أنحاء الجسم، هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والضعف.



4. صعوبة وألم فى المشى



يمكن أن يؤثر الضرر الناجم عن نقص فيتامين ب 12 على المدى الطويل وغير المعالج على توازنك ويسبب تغييرات في طريقة المشي والحركة.

5. التهاب اللسان وتقرحات الفم



قد تكون العلامة المبكرة لنقص فيتامين ب 12 احمرار وتورم اللسان وتُعرف هذه الحالة باسم التهاب اللسان.

6. ضيق التنفس والدوخة



يمكن أن يتسبب فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 في شعور بعض الناس بضيق التنفس والدوار ويحدث هذا عندما يكون الجسم غير قادر على نقل ما يكفي من الأكسجين إلى جميع خلاياه.

7. اضطراب الرؤية



أحد أعراض نقص فيتامين ب 12 هو عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها.

8. تغيرات في المزاج



قد تظهر على بعض الأشخاص المصابين بفيتامين B12 علامات مزاج مكتئب أو حالات تتميز بتدهور وظائف المخ ، مثل الخرف.

9. ارتفاع درجة الحرارة

في حالات نادرة جدًا، قد يكون ارتفاع درجة الحرارة أحد أعراض نقص فيتامين ب 12.

.نشرت الدكتورة سهام سوقية، أخصائية التعذية منشورا جديدا عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك، والذى أوضحت من خلاله أهم مصادر فيتامين ب 12 .

مصادر فيتامين ب 12

إذا كنت تعانى من نقص فيتامين ب12 نشرت الدكتورة سهام سوقية، أخصائية التعذية منشورا جديدا عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك، والذى أوضحت من خلاله أهم مصادر فيتامين ب 12 .

اللحم الأحمر

تحتوي وجبة واحدة من اللحم البقري بحجم 3.5 أوقية (100 جرام) على حوالي 6.2 مكغ من فيتامين ب 12.





المحار

تحتوي وجبة المحار التي تبلغ 3.5 أوقية (100 جرام) على ما يصل إلى 99 مكج من فيتامين ب 12 ، أي ما يعادل 1600٪ من RDI.





السردين

يحتوي (150 جرام) من السردين على ما يصل إلى 200٪ من RDI لفيتامين B12.



التونا



توفر 3.5 أوقية (100 جرام) من التونا 9.4 ميكروجرام من فيتامين ب 12. هذا هو 157 ٪ من RDI.

السلمون

يقدم نصف سمك فيليه (178 جرام) من سمك السلمون أكثر من 80 ٪ من RDI لفيتامين B12.

حليب الصويا

يحتوي كوب واحد (240 مل) من حليب الصويا على 2.6 ميكروجرام من فيتامين ب 12 ، أو 45 ٪ من RDI.

اللبن و الجبن السويسري

يوفر كوب واحد من اللبن كامل الدسم أو كامل الدسم ما يصل إلى 23٪ من RDI ، بينما تحتوي شريحة واحدة (28 جرام) من الجبن السويسري على 16٪.

البيض

تحتوي بيضتان كبيرتان على 1.3 ميكروجرام من فيتامين ب 12.