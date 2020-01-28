مخاطر كثيرة.. زيادة فيتامين بـ12 يؤدي لكوارث صحية

يلعب فيتامين ب 12 أيضًا دورًا رئيسيًا في تقليل مستويات الأحماض الأمينية التي تسمى الحمض الاميني ، والتي ترتبط مستوياتها المرتفعة بالحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر.

عوامل تعرضك لخطر فقدان فيتامين ب 12





وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، خلال تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هناك عوامل تعرضك لخطر فقدان فيتامين ب 12 منها:





- اتباع نظام غذائي نباتي





- كبار السن فوق 50 سنة





- اضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية





- جراحة الجهاز الهضمي استئصال الأمعاء





- الميتفورمين والأدوية التي تقلل من الأحماض





- طفرات جينية محددة ، مثل MTHFR ، MTRR ، و CBS





- الاستهلاك المنتظم للمشروبات الكحولية





مخاطر زيادة جرعات فيتامين ب 12