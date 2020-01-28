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مرأة

مخاطر كثيرة.. زيادة فيتامين بـ12 يؤدي لكوارث صحية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:14 م
فيتامين ب 12
فيتامين ب 12
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آلاء حسن
يلعب فيتامين ب 12 أيضًا دورًا رئيسيًا في تقليل مستويات الأحماض الأمينية التي تسمى الحمض الاميني ، والتي ترتبط مستوياتها المرتفعة بالحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر.
عوامل تعرضك لخطر فقدان فيتامين ب 12

وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، خلال تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هناك عوامل تعرضك لخطر فقدان فيتامين ب 12 منها: 

- اتباع نظام غذائي نباتي

- كبار السن فوق 50 سنة

- اضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية

- جراحة الجهاز الهضمي استئصال الأمعاء

- الميتفورمين والأدوية التي تقلل من الأحماض

- طفرات جينية محددة ، مثل MTHFR ، MTRR ، و CBS

- الاستهلاك المنتظم للمشروبات الكحولية

مخاطر زيادة جرعات فيتامين ب 12

وكشفت استشاري التغذية العلاجية عن مخاطر زيادة جرعات فيتامين ب 12: 

- قد تؤدي حقن فيتامين ب 12 إلى أمراض جلدية مثل حب الشباب والتهاب الجلد (الطفح الجلدي)

- جرعات عالية من فيتامينات "ب" تزيد عن 1000 ميكروغرام بمضاعفات مرضى الكلى

- كانت مستويات الدم المرتفعة للغاية من B12 لدى الأمهات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالتوحد عند أطفالهن


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