مخاطر كثيرة.. زيادة فيتامين بـ12 يؤدي لكوارث صحية

يلعب فيتامين ب 12 أيضًا دورًا رئيسيًا في تقليل مستويات الأحماض الأمينية التي تسمى الحمض الاميني ، والتي ترتبط مستوياتها المرتفعة بالحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر.
عوامل تعرضك لخطر فقدان فيتامين ب 12
وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، خلال تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هناك عوامل تعرضك لخطر فقدان فيتامين ب 12 منها:
- اتباع نظام غذائي نباتي
- كبار السن فوق 50 سنة
- اضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية
- جراحة الجهاز الهضمي استئصال الأمعاء
- الميتفورمين والأدوية التي تقلل من الأحماض
- طفرات جينية محددة ، مثل MTHFR ، MTRR ، و CBS
- الاستهلاك المنتظم للمشروبات الكحولية
مخاطر زيادة جرعات فيتامين ب 12
وكشفت استشاري التغذية العلاجية عن مخاطر زيادة جرعات فيتامين ب 12:
- قد تؤدي حقن فيتامين ب 12 إلى أمراض جلدية مثل حب الشباب والتهاب الجلد (الطفح الجلدي)
- جرعات عالية من فيتامينات "ب" تزيد عن 1000 ميكروغرام بمضاعفات مرضى الكلى
- كانت مستويات الدم المرتفعة للغاية من B12 لدى الأمهات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالتوحد عند أطفالهن