لأصحاب نقص فيتامين د.. ٩ أطعمة تقوى العظام



يصاب الكثير من الأشخاص بالإصابة بنقص فيتامين د ؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الأطعمة التى تقوي العظام، وذلك للحفاظ على قوة العظام لإتمام وظائفها وعدم فقدان قوتها مع مرور الزمن، وتتضمن هذه الأطعمة ما يأتي:

أطعمة تقوي العظام...

1. منتجات الألبان..

تعد منتجات الألبان أحد أهم الأطعمة التي يمكنك اللجوء إليها إن كنت تبحث عن أطعمة تقوي العظام.

إذ تحتوي الحليب واللبن والجبن وغيرها من المنتجات بشكل أساسي على عنصر الكالسيوم المهم في بناء العظام وزيادة قوتها.

2. السبانخ...

قد تجد أن السبانخ أحد الأطعمة التي ينصح بها عند البحث عن أطعمة تقوي العظام، وذلك لاحتواء السبانخ على نسبة جيدة من الكالسيوم، وبالإضافة إلى ذلك فهو غني بالألياف وفيتامين أ والحديد.

3. البطاطا الحلوة...

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة جيدة من البوتاسيوم والمغنسيوم، إذ يعد كل منهما ضروريًا للحفاظ على قوة العظام وصحتها.

4. الأسماك الدهنية..

تعد الأسماك الدهنية أحد الأمثلة المهمة على أطعمة تقوي العظام، وذلك بسبب احتوائها على فيتامين د الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم.

تتضمن الأسماك الدهنية سمك السلمون والتونة وغيرها.والمغنيسيوم وهذه المواد مهمه لصحة العظام.

5. عصير البرتقال..

يحتوي كوب عصير البرتقال على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لبقاء العظام قوية وذات صحة جيدة، إذ يعد عصير البرتقال أحد المصادر الغنية بفيتامين د والكالسيوم.

6. التين..

يعد التين أحد أنواع الفاكهة التي قد تجدها عند البحث عن أطعمة تقوي العظام، إذ يحتوي التين على الكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الغذائية، والتي تساعد على تعزيز صحة العظام.

7 زبدة اللوز..

يمكن صناعة زبدة اللوز من اللوز المطحون، إذ تساهم بشكل فعال في تقوية العظام والمحافظة على صحتها، وذلك لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم بنسب جيدة.

8. الكيوى..

يحتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة العظام وقوتها، إذ يحتوي على الكيوي على الكالسيوم والعديد من الفيتامينات، مثل: فيتامينات أ، وفيتامين ج.

9عصير الطماطم..

يعد عصير الطماطم أحد خيارات التي الأطعمة التي تقوي العظام، إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية من فيتامين أ وفيتامين ج والمغنيسيوم والكالسيوم والقليل من فيتامين ك.