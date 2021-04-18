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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير كورونا .. دراسة : نقص فيتامين د يعرضك للإصابة بهذا المرض

صدى البلد

حذرت دراسة من أن نقص فيتامين (د) قد يضعف العضلات.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه من المعروف منذ فترة طويلة أن ما يسمى بفيتامين أشعة الشمس، الموجود أيضًا في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وصفار البيض والجبن والفطر - يلعب دورًا في قوة العظام.

 

وأضافت أنه في ظل التجارب التي أجريت على الفئران، وجد باحثون أستراليون أن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) يقلل من وظيفة الميتوكوندريا التي تقوي العضلات.

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وقال فريق البحث إن هذا من المحتمل أن يقلل من وظائف العضلات والأداء والتعافي.

 

وتشير النتائج إلى أن منع نقص فيتامين (د) لدى كبار السن قد يكون لديه القدرة على المساعدة في درء التنكس العضلي المرتبط بالعمر .

 

وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن حوالي أربعة من كل عشرة أشخاص في سكان أوروبا قد يعانون من نقص فيتامين (د).

 

كما تم اقتراح أن يكون هذا مرتبطًا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة - بما في ذلك السرطان و فيروس كورونا COVID-19 ومرض السكري.

 

وقال مؤلف الورقة وخبير التمثيل الغذائي أندرو فيلب من معهد غارفان للأبحاث الطبية في دارلينج هيرست بأستراليا: "تظهر نتائجنا أن هناك صلة واضحة بين نقص فيتامين (د) والقدرة التأكسدية في العضلات الهيكلية".

 

ويرون أن نقص فيتامين (د) يقلل من وظيفة الميتوكوندريا ، على عكس تقليل عدد الميتوكوندريا في العضلات الهيكلية.

 

وتابعوا "نحن مهتمون بشكل خاص بفحص ما إذا كان هذا الانخفاض في وظيفة الميتوكوندريا قد يكون سببًا لفقدان مرتبط بالعمر في كتلة العضلات الهيكلية ووظيفتها."

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