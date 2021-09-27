يمنع تشوهات الجنين.. فوائد اللوز في الشهور الأولى من الحمل

يحتوى اللوز على حمض الفوليك هو تغذية أساسية أثناء الحمل لمنع حدوث تشوهات في من الأم (مثل فقر الدم) والطفل (مثل العيوب الخلقية العصبية) ، إلى جانب المساعدة في نمو النسل، تشير الدراسات إلى أنه يجب على الأمهات الحوامل تضمين اللوز المنقوع في نظامهن الغذائي، لأنه يساعد في توفير الغذاء والطاقة لكليهما، إلى جانب الحفاظ على صحتهن الجيدة حتى بعد الولادة.

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول اللوز للحامل خاصة فى الشهور الأولى.

فوائد اللوز للحامل في الشهور الأولى..

١يحفّز نمو الكتلة العضليّة لدى الجنين، ويعود السبب إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين.

٢ يسهّل عملية الهضم للمرأة الحامل، كما يقلل من حدّة الإمساك بشكلٍ كبير، ويعود السبب إلى احتوائه على الألياف بكميات كبيرة.

٣ يحافظ على صحة وجمال المرأة الحامل، كما يزيد من نمو شعر الجنين، ويعود السبب إلى احتوائه على فيتامين E.

٤ يحسّن من نمو العظام والأسنان لدى الجنين.

٥ يحدّ من إمكانية إصابة المرأة الحامل بالتسمم.

٦ يقلل من احتمالية الإصابة بانخفاض ضغط الدم للمرأة الحامل. يزيد من نمو دماغ الجنين.

٧ يقلل من احتمالية الإصابة بالتشوهات الخلقية لدى الجنين.

