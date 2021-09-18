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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامة باللسان تكشف عن نقص الحديد في الجسم

أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو نوع شائع من فقر الدم، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى خلايا الدم الحمراء السليمة، وتعتبر خلايا الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وقد يجعلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد متعبًا.

 

 

أعراض نقص الحديد

 

ويمكن علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بمكملات الحديد. في بعض الأحيان ، يلزم إجراء اختبارات أو علاجات إضافية لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، خاصة إذا اشتبه طبيبك في أنك تنزف داخليًا.

 

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في البداية ، يصاب الأشخاص بنقص الحديد دون ظهور أى أعراض، ولكن مع زيادة نقص الحديد في الجسم وتفاقم فقر الدم ، تزداد العلامات والأعراض سوءًا، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وتتشابه  من أعراض نقص الحديد، مع الشعور الشديد بـ الإجهاد الناجم عن عدم الحصول على فترة راحة كافية، الأمر الذي يجعلك تشعر بالتعب والتركيز في العمل.

إلا انه توجد علامة أكثر وضوحا لنقص الحديد يمكن رصدها على اللسان، وقد يعاني الشخص الذي يعاني من نقص الحديد من التهاب اللسان وبعض العلامات الأخرى الواضحة التي تشير على نقص الحديد في الجسم.

 

أعراض نقص الحديد



ويحدث التهاب اللسان بسبب انخفاض مستويات الحديد في الدم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الميوغلوبين، وهو بروتين في كريات الدم الحمراء يربط الحديد بالأكسجين، وهذا البروتين ضروري لصحة العضلات في الجسم بما في ذلك عضلة اللسان. 

وبالتالي يمكن أن تتسبب المستويات المنخفضة من الميوغلوبين في أن يصبح اللسان مؤلما وناعما ومنتفخا، ويمكن لظهور تقرحات في زوايا الفم مع وجود تشققات أو خدوش ان تشير بـ نقص الحديد في الجسم؛ حيث انها تأخذ وقتا طويلا حتى تتعافى.

وهناك علامة أرى واضحة لـ نقص الحديد يمكن ان تظهر على الأظافر؛ حيث تصبح الأظافر هشة وتتكسر بسهولة، وهناك العديد من الأعراض الأخرى الواضحة التي يمكن ان تؤكد إصابتك بنقص الحديد في الجسم، مثل :
1- التعب الشديد
2- ضعف عام في الجسم
3- جلد شاحب
4- ألم في الصدر ، وسرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس
5- صداع أو دوار 
6- برودة اليدين والقدمين
7- التهاب اللسان أو وجع لسانك وظهور تشققات على اللسان
8- أظافر هشة

ويمكن لضعف الشهية خاصة عند الرضع والأطفال ان تجعلهم أكثر عرضة لفقر الدم ونقص الحديد مما يؤثر على جهاز المناعة لديهم، والذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض .

كما أن أثناء الحمل يزيد أيضا من خطر حدوث مضاعفات الإصابة بنقص الحديد لك ولطفلك، وهناك خطر متزايد من حدوث ولادة مبكرة واكتئاب ما بعد الولادة بسبب نقص الحديد غير المعالج.

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