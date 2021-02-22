أطعمة مهملة ترفع مناعتك وتحارب نقص الحديد



أطعمه عديدة تغفلى تناولها لكنها فى المقابل الأكثر غنى بالحديد ومضادات الأكسدة التى تعمل تعمل على منحك التدفئة خاصة فى الطقس البارد

شاي الزنجبيل





المزيد من البهارات









القرفة









الفلفل الأبيض أو الأسود







الأطعمة الغنية بالحديد

إذا كنت تعاني دائمًا من برودة اليدين والقدمين ، فقد تكون مصابًا بنقص الحديد أو فقر الدم. الحديد مهم حقًا في نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم







تحتوي اللحوم الحمراء على الكثير من الحديد ، مثل السبانخ ، والفاصوليا السوداء التي تعد أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين لأنها لا تحتوي على الدهون المشبعة ، والدواجن ، والعدس ، والحبوب المدعمة بالحديد.

. السمن البلدى

الفواكه المجففة والمكسرات





الفواكه الجافة والمكسرات مثل اللوز والكاجو والزبيب تولد حرارة في الجسم ، ويمكن أن تساعد أيضًا إذا كنت تعاني من نقص الحديد. فقط لا تأكل الكثير - كل الأشياء باعتدال!

العسل





ملعقة يومية من العسل في بعض الماء الساخن تساعد على رفع نظام المناعة لديك العسل يساعدك على منع نزلات البرد والسعال . العسل دافئ بطبيعته ، ويساعد تناول العسل أو شربه بانتظام في الحفاظ على دفء جسمك هذا الشتاء.