أطعمة مهملة ترفع مناعتك وتحارب نقص الحديد

أطعمه عديدة تغفلى تناولها لكنها فى المقابل الأكثر غنى بالحديد ومضادات الأكسدة التى تعمل تعمل على منحك التدفئة خاصة فى الطقس البارد
شاي الزنجبيل
وإذا لم تكن من محبي ، يمكنك إضافة الزنجبيل إلى الحساء أو اليخنة أو حتى العصائر ، لذلك لا تفوت فرصة الاستمتاع بالتدفئة وحرق اسرع للدهون!
المزيد من البهارات
بالإضافة إلى الزنجبيل ، لا يمكنك أن تفوت هذه النكهات الخمسة - الكمون والقرفة وبذور السمسم والفلفل والكركم فتمنحك تلك المكونات العشبية
الشعور بالدفء ومع ذلك ، يولد الكمون حرارة أقل شدة وبالتالي يبقيك دافئًا لفترة أطول.
القرفة
ترفع القرفة أيضًا درجة حرارة الجسم عن طريق زيادة التمثيل الغذائي والتدفئة ويمكنك أيضا إضافتها إلى طبق الحساء اليومى أو أطباق طعامك
الفلفل الأبيض أو الأسود
يعتبر الفلفل (الأبيض أو الأسود) والسمسم رائعين للبقاء بصحة جيدة في الشتاء. يقي الفلفل من إنفلونزا الشتاء المخيفة ، ويساعد السمسم في علاج أمراض الجهاز التنفسي الأكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والربو.
الأطعمة الغنية بالحديد
إذا كنت تعاني دائمًا من برودة اليدين والقدمين ، فقد تكون مصابًا بنقص الحديد أو فقر الدم. الحديد مهم حقًا في نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم
تحتوي اللحوم الحمراء على الكثير من الحديد ، مثل السبانخ ، والفاصوليا السوداء التي تعد أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين لأنها لا تحتوي على الدهون المشبعة ، والدواجن ، والعدس ، والحبوب المدعمة بالحديد.
. السمن البلدى
السمن ليس دهونًا سهلة الهضم فحسب ، بل إنه يزيد من مناعتك ، ويحمي جسمك من الأنفلونزا ونزلات البرد ، ويقوي عظامك. من السهل جدًا إضافة السمن إلى نظامك الغذائي ؛ فقط اطبخ باستخدام السمن بدلا من الزيت.
الفواكه المجففة والمكسرات
الفواكه الجافة والمكسرات مثل اللوز والكاجو والزبيب تولد حرارة في الجسم ، ويمكن أن تساعد أيضًا إذا كنت تعاني من نقص الحديد. فقط لا تأكل الكثير - كل الأشياء باعتدال!
العسل
ملعقة يومية من العسل في بعض الماء الساخن تساعد على رفع نظام المناعة لديك العسل يساعدك على منع نزلات البرد والسعال . العسل دافئ بطبيعته ، ويساعد تناول العسل أو شربه بانتظام في الحفاظ على دفء جسمك هذا الشتاء.