مشروب المفكرين.. تعرف على 7 فوائد لعشب المرمرية

كشفت هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، عن فوائد المرمرية قائلة: إنه "مشروب طبى اذا تم تناوله يحتوى على قدر عالى من الاملاح المعدنية المهمة والفيتامينات الضرورية التى تعمل على :



- خفض مستوى السكر في الدم.



- التخلص من اوجاع والام الدوره الشهريه للسيدات.



- تعالج رخاوة الاسنان ونزيف اللثة، وذلك بدلك اللثه بورق الميرمية يوميا.



- تستخدم فى معالجة السعال الجاف، باستنشاق البخار الناتج عن غلي بعض اوراق الميرمية في قليل من الماء.



- ويمكن استخدام مغلى المرمريه فى علاج التهاب اللوزتين وتقرحهما والالتهابات الاخرى، بالغرغره بعد وضع ملاعق من العسل، وملعقتين من الخل، مرة كل ساعة .



- مستحلب الميرمية يساعد كثيرا على تقوية الاعصاب وتقوية الذاكره وينصح بها للطلاب قبل الامتحانات سبب احتوائها على مستقبلات السيروتونين، و التي تلعب دورا مهما في التركيز وسرعة البديهه، وتسمى بمشروب المفكرين.





- تعمل على تقوية وتحفيز جهاز المناعة، وذلك لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن،و تعمل على التخلص من عوامل الاكسدة .