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مرأة

6 حيل تمنحك التدفئة في الشتاء

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:54 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
مع إنخفاض الطقس أطعمه عديد يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى اليومى تساعد على منحك التدفئة إليك أبرزها وفقا لموقع muslimhands

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1. الخضروات
الخضروات مثل الفجل واللفت والبطاطا الحلوة ضرورية في الشتاء فهى تساعد فى إنتاج الجسم للحرارة الناتجة عن استقلاب الطعام و هذا يعني أن الأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول للهضم يمكن أن تساعد في رفع درجة حرارة جسمك ومنحك التدفئة !

2. الكربوهيدرات المعقدة
نظرًا لأن الجو بارد جدًا ، فقد تشعر بالجوع الشديد فمن المغري تناول البسكويت وألواح الشوكولاتة والوجبات الخفيفة الصغيرة المريحة الأخرى طوال اليوم ، لكن الكربوهيدرات البسيطة تهضم بسرعة كبيرة ، لذا فهي لا تبقيك دافئة لفترة طويلة.

ابدأ يومك بدقيق الشوفان فهو يجعلك  ممتلئة ودافئة لفترة أطول.

3. الموز
خيار صحي آخر ويحتوي الموز على فيتامين ب والمغنيسيوم ، مما يساعد الغدة الدرقية والغدد الكظرية على العمل بشكل صحيح. تساعد هذه الغدد في تنظيم درجة حرارة الجسم.

 4.البيض

مصدر طاقة  فهو لا يحافظ على دفء جسمك فحسب ، بل إنه غني بالبروتينات والفيتامينات ويمكن أن يساعد جسمك على مكافحة العدوى في الشتاء.

5. الكافيين

يزد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما قد يرفع درجة حرارة الجسم

6. شاي الزنجبيل الساخن

 جرب بعض شاي الزنجبيل الساخن. يمكن أن يحفز الزنجبيل توليد الحرارة  لذلك فهو يمنحك دفئًا مضاعفًا! يعزز عملية الأيض ويساعد على الهضم ويعزز تدفق الدم لتدفئة أصابع اليدين والقدمين.

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