6 حيل تمنحك التدفئة في الشتاء

مع إنخفاض الطقس أطعمه عديد يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى اليومى تساعد على منحك التدفئة إليك أبرزها وفقا لموقع muslimhands





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1. الخضروات

2. الكربوهيدرات المعقدة

ابدأ يومك بدقيق الشوفان فهو يجعلك ممتلئة ودافئة لفترة أطول.

3. الموز

4.البيض







مصدر طاقة فهو لا يحافظ على دفء جسمك فحسب ، بل إنه غني بالبروتينات والفيتامينات ويمكن أن يساعد جسمك على مكافحة العدوى في الشتاء.

5. الكافيين





يزد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما قد يرفع درجة حرارة الجسم





6. شاي الزنجبيل الساخن





جرب بعض شاي الزنجبيل الساخن. يمكن أن يحفز الزنجبيل توليد الحرارة لذلك فهو يمنحك دفئًا مضاعفًا! يعزز عملية الأيض ويساعد على الهضم ويعزز تدفق الدم لتدفئة أصابع اليدين والقدمين.