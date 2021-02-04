مشروب التدفئة.. طريقة عمل هوت سيدر بالبرتقال أو التفاح

طريقة عمل هوت سيدر بالتفاح والبرتقال





للاستفادة من فوائد هوت سيدر بعض النساء يرغبن في تغيير مذاق مشروب الهوت سيدر فإن له العديد من النكهات مثل البرتقال و التفاح وغيرها الكثير من الأطعمة الأخرى، ومن أكثر النكهات التي تُعتبر مفضلة لدى الكثير الهوت سيدر بنكهة التفاح والبرتقال.





وسوف نوضح طريقة تحضيره خلال النقاط التالية: –









مكونات هوت سيدر بالبرتقال او التفاح





2-كوب عصير تفاح.

عصير 1/2 برتقالة.

5-حبات قرنفل.

2-عود قرفة.





طريقة تحضير هوت سيدر بالبرتقال او التفاح





يضاف عصير التفاح مع عصير البرتقال على النار.

يضاف حبات القرنفل والقرفة في العصير ويترك حتى يسخن.

يُضاف العصير الساخن في الكوب مع عدم إضافة السكر.





نصائح يجب اتباعها عند تحضير مشروب هوت سيدر





يفضل عدم إضافة الحليب لمشروب هوت سيدر أثناء تحضيره حيث إنه يكون سببًا في إفساده، ولكن متاح إضافته بعد رفعه عن النار.



