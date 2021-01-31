يعزز جهاز المناعة .. فوائد صحية مذهلة لتناول التفاح الأخضر

يعتبر التفاح الأخضر فاكهة صحية تتميز بمذاق مختلف بالإضافة إلى ذلك تحتوي على العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية والتي يحتاجها الجسم.





وكشفت الدكتورة جيهان الدمردادش، أخصائية تغذية علاجية والسمنة والنحافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن العديد من الفوائد الصحية لتناول التفاح الأخضر على النحو التالي:





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- يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة التى تعزز المناعة وتحمي الجسم من الفيروسات والعدوى.

- يساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والحد من أعراض الربو والالتهابات.

- يحتوى على مركبات الفلافونويد التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

- يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والالياف التى تساعد على طرد السموم والجراثيم من الجسم.

- يحافظ على صحة الكبد ويحميه من السموم والتلف

- يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من القرح والالتهابات.

- يساعد على تعزيز الرؤية والحفاظ على صحة العين.

- يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامنيات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها.

- يساعد على تأخير عملية الشيخوخة والحد من ظهور التجاعيد على البشرة.

- يعزز صحة الشعر ويحميه من التلف والتساقط.



