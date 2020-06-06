AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأحمر

السبت 06/يونيو/2020 - 06:45 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قال خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها على الفيسبوك، ان تناول التفاح الأحمر يساهم في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيزها وذلك عن طريق خفض خطر الإصابة بالزهايمر لاحتواء قشور التفاح على مضادات الأكسدة المختلفة مما تساهم في التخلص من الإجهاد التأكسدي الذي يرفع من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة وأهمها تلك المزمنة.
.
.
معروف عن التفاح بأنه يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائيةبالتالي يعتبر مفيد لعملية الهضم والجهاز الهضميالبكتين (Pectin)هي نوع من الألياف الغذائية الموجودة بالتفاح وهي ألياف ذائبة بالماء والذي وجد أنه له دورًا في علاج الإسهال الناتج عن الإصابة ببكتيريا ما
.
إقرأ أيضا
.
التفاح الأحمر يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين سي هذا الفيتامين يعتبر ضروري لعملية انتاج الكولاجين،ومعروف عن الكولاجين أنه بروتين أساسي يدخل في تركيب البشرة للحفاظ على مرونتها وحمايتها من ظهور علامات الشيخوخة مع التقدم بالعمر
.
فوائد هامة وأُخرى للتفاح الأحمر .......
.
١- يساهم في تقوية صحة الجهاز المناعي وفعاليته في محاربة مسببات المرض المختلفة
٢- يساهم في تعزيز صحة العينين
٣- يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين
٤- يساهم في الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني
٥- يساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان
٦- يساهم في عملية خفض الوزن إذ يدخل أغلب الحميات الغذائية
٧- له دور مهم في تقوية العظام والأسنان
٨- يساهم في تنقية الكبد من السموم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التئام الجروح وخفض الكوليسترول .. فوائد غير متوقعة لـ البروكلي

10 فوائد لتناول القراصيا

للعظام وسرطان القولون.. 10 فوائد لـ القراصيا

لا تتخلص من القشور .. تعرف على فوائد التفاح البلدى

ترشيحاتنا

صححوا المفاهيم وحافظوا على سلامة الفتيات.. النيابة العامة: الأديان السماوية بريئة من جريمة ختان الإناث

جمال شعبان يجيب عن شكوى متكررة حول فيروس كورونا

بعد إصابة 3 من أفراد عائلتها.. وفاة طفلة عمرها 7 أعوام بسبب فيروس كورونا

الشمس والقمر والحقيقة.. تركي آل الشيخ: ثلاث حقائق لا يمكن إخفائها

الزمالك نادي المبادئ.. مرتضى منصور: إلغاء عضوية حلمى طولان لعدم سداد الاشتراك.. فيديو

جمال شعبان: مريض كورونا يمكن أن يحتاج أكثر من كيس بلازما..فيديو

AdvertisementS

الشمس والقمر والحقيقة.. تركي آل الشيخ: ثلاث حقائق لا يمكن إخفائها

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

المستشار القانوني للأهلي: استقلت للرد على مرتضى بقوة.. والخطيب طالبني بالصمت.. فيديو

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض فرح داخل فيلا خاصة

3 من كبار الصحفيين ألفوا كتبا عني.. مرتضى منصور للخطيب: لن تصبح مثلي ولو بعد 100 عام.. فيديو

والد أحمد فتحي يكشف تفاصيل إصابة زوجة نجله وبناته ب كورونا.. فيديو

8 أضرار خطيرة تصيبك عند تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم

ليست مخيفة ولكن علينا الحذر.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: هنوصل لـ 2000 إصابة في اليوم.. فيديو

تدابير جديدة من السعودية بعد ارتفاع حالات كورونا

اسيادك وتاج رأسك.. إعلامية كويتية تقصف جبهة قطري تطاول على مصر ودول المقاطعة

أول تعليق من رئيس البرلمان الليبي بعد تقارير عن زيارته مصر

مشهد مؤلم.. سقوط عجوز غارقًا في دمائه على يد الشرطة الأمريكية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأحمر

بدلًا من البشر.. ساقية ملاهي تعمل بالألعاب والدباديب.. شاهد

روشتة علاج.. إسبانيا ترسل مصابي كورونا إلى الشاطئ.. صور