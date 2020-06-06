ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأحمر

قال خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها على الفيسبوك، ان تناول التفاح الأحمر يساهم في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيزها وذلك عن طريق خفض خطر الإصابة بالزهايمر لاحتواء قشور التفاح على مضادات الأكسدة المختلفة مما تساهم في التخلص من الإجهاد التأكسدي الذي يرفع من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة وأهمها تلك المزمنة.
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معروف عن التفاح بأنه يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائيةبالتالي يعتبر مفيد لعملية الهضم والجهاز الهضميالبكتين (Pectin)هي نوع من الألياف الغذائية الموجودة بالتفاح وهي ألياف ذائبة بالماء والذي وجد أنه له دورًا في علاج الإسهال الناتج عن الإصابة ببكتيريا ما
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التفاح الأحمر يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين سي هذا الفيتامين يعتبر ضروري لعملية انتاج الكولاجين،ومعروف عن الكولاجين أنه بروتين أساسي يدخل في تركيب البشرة للحفاظ على مرونتها وحمايتها من ظهور علامات الشيخوخة مع التقدم بالعمر
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فوائد هامة وأُخرى للتفاح الأحمر .......
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١- يساهم في تقوية صحة الجهاز المناعي وفعاليته في محاربة مسببات المرض المختلفة
٢- يساهم في تعزيز صحة العينين
٣- يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين
٤- يساهم في الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني
٥- يساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان
٦- يساهم في عملية خفض الوزن إذ يدخل أغلب الحميات الغذائية
٧- له دور مهم في تقوية العظام والأسنان
٨- يساهم في تنقية الكبد من السموم