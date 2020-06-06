ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأحمر

الذي يرفع من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة وأهمها تلك المزمنة.

معروف عن التفاح بأنه يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية بالتالي يعتبر مفيد لعملية الهضم والجهاز الهضمي البكتين (Pectin)هي نوع من الألياف الغذائية الموجودة بالتفاح وهي ألياف ذائبة بالماء والذي وجد أنه له دورًا في علاج الإسهال الناتج عن الإصابة ببكتيريا ما