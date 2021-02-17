للتدفئة والطاقة .. خطوات عمل حمص الشام

مع برودة الطقس يعد حمص الشام من الأكلات التى يمكن تقديمها بأكثر من طريقة فهو يساعد على التدفئة وإمداد الجسم بالطاقة.
حمص الشام للشيف نجلاء الشرشابي .المقادير لعمل حمص الشام :نصف كيلو من حمص الشام.ست فصوص من الثوم.ست ثمرات من الطماطم.القليل من الكمون.القليل من الشطة.ثمرتان من الليمون.الطريقة لعمل حمص الشام :قومى بغسل الحمص وننقعه فى الماء لمدة 12 ساعات.نحضر إناء نصفه يوجد به ماء ونضعه على النار ونضيف الحمص ونتركه.نخلط الطماطم والثوم في الخلاط الكهربائى مع كوب من الماء.نصفيه من القشور ونضيف الحمص والمرقة والكمون ونضع الخليط على النار حتى يغلى.
نسكب الخليط في أكواب التقديم ونعصر الليمون والشطة ويقدم.
حمص الشام بالشطة
ولذلك نقدم لكم طريقة عمل حمص الشام بالشطة...
مكونات
1 كوب حمص مجفف
ماء
2 فص ثوم مهروس
2 ورق لورا
1/2 إلى 1 ملعقة كبيرة ملح
شطة حسب الرغبة
ملعقة كبيرة معجون طماطم
طريقة تحضير حمص الشام بالشطة
- نقع الحمص بالماء طوال الليل أو لمدة 8 ساعات على الأقل، تريد تغطية الحمص بحوالي 2 بوصة من الماء، يتمدد الحمص أثناء نقعه ، لذا تأكد من استخدام وعاء كبير بما يكفي للنقع، قبل طهي الحمص ، صفي الماء حمص الشيف لغادة التلى
ملعقة كبيرة حمص مسلوق
ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
كوب ونصف حمص
بيكربونات الصوديوم
3 فصوص ثوم
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة طحينة
ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
حمص : ملعقة كبيرة (مسلوق)
طريقة التحضير لسلطة الحمص:
1. اسلقي الحمص في قدر على النار مع رشة ملح لمدة ساعة.
2. ضعي الحمص بعدها في الخلاط الكهربائي مع الثوم، الطحينة، عصير الليمون الحامض والملح.
3. ضعي الحمص في طبق التقديم واسكبي زيت الزيتون فوقه، رشي الفلفل الأسود وزيّنيه بحبوب الحمص والبقدونس.