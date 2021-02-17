للتدفئة والطاقة .. خطوات عمل حمص الشام

مكونات

1 كوب حمص مجفف

ماء

2 فص ثوم مهروس

2 ورق لورا

1/2 إلى 1 ملعقة كبيرة ملح

شطة حسب الرغبة

ملعقة كبيرة معجون طماطم

طريقة تحضير حمص الشام بالشطة

حمص الشيف لغادة التلى



ملعقة كبيرة حمص مسلوق

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

كوب ونصف حمص

بيكربونات الصوديوم

3 فصوص ثوم

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة طحينة

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

حمص : ملعقة كبيرة (مسلوق)





طريقة التحضير لسلطة الحمص:

1. اسلقي الحمص في قدر على النار مع رشة ملح لمدة ساعة.

2. ضعي الحمص بعدها في الخلاط الكهربائي مع الثوم، الطحينة، عصير الليمون الحامض والملح.

3. ضعي الحمص في طبق التقديم واسكبي زيت الزيتون فوقه، رشي الفلفل الأسود وزيّنيه بحبوب الحمص والبقدونس.



