طريقة عمل حمص الشام .. خطوة بخطوة

حمص الشام ( الحلبسة)، من أشهر المشروبات التى تتواجد في البلاد العربية، وخاصة في مصر، فيتمتع حمص الشام بمذاق لذيذ ومختلف، ومميز، كما يفضلة العديد من الأشخاص، ويمكن إعداده بالكثير من الطرق المختلفة.
طريقة عمل حمص الشام
المكونات
6 أكواب من الحمص (حبوب الحمص) أو المعلبة
5 فصوص ثوم
1 بصلة متوسطة
عصير ليمونة واحدة
3 حبات طماطم وسط طازجة
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
2 ملعقة كبيرة كمون
2 ملعقة صغيرة ملح
طريقة تحضير حمص الشام
- اغلي الحمص واتركيه على هذا النحو لمدة 30 دقيقة ، واتركه ينضج على نار خفيفة.
- نضيف مكعبات الطماطم والمعجون والثوم المفروم والبصل المفروم والملح والكمون وعصير الليمون.
- قدميها في فنجان مع جزء من الحمص ومقدارين شوربة.
- أضف بعض الفلفل الأحمر الحار (المجفف) إذا كنت تريد القليل من التوابل في الحمص
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طريقة عمل حمص الشام بالشطة
مكونات
- 500 جرام من الحمص (حبوب الحمص)
- 5 فصوص ثوم
- 1 بصل متوسط
- 50 مل عصير ليمون
- 3 طماطم متوسطة
- 0.2 كوب معجون طماطم
- 100 مل عصير ليمون
- 1-2 ملعقة كبيرة كمون (المكون الرئيسي !)
- ملح 2 ملعقة صغيرة
- شطة حسب الرغبة
طريقة تحضير حمص الشام بالشطة
انقع نصف كيلو (500 جرام) من الحمص طوال الليل في الماء .
صفي الماء عند الانتهاء من النقع وضعيه في قدر مناسب الحجم، ثم أضف حوالي 1 لتر ونصف أو الماء أو ما يزيد عن 3-4 بوصات فوق الحمص.
اتركي الحمص تغلي واتركيها على هذا النحو لمدة 30 دقيقة تقريبًا ، ثم أضيفي المزيد من الماء إذا لم تنضج تمامًا ثم غطيها واتركيها تنضج على نار خفيفة، ويتم ذلك في حالة عدم وجود لون أبيض أو القليل من اللون الأبيض في منتصف الحمص (أخرج واحدًا واقطعه إلى نصفين).
عندما ينضج الحمص أو حتى ينضج نصفه ، أضيفي مكعبات الطماطم والمعجون والثوم المفروم والبصل المفروم والملح والكمون وعصير الليمون.
قدميها في فنجان مع جزء من الحمص ومقدارين شوربة.
أضف بعض الفلفل الأحمر الحار (المجفف) إذا كنت تريد القليل من التوابل في مشروب الحمص
قومي بتسخينها عند الحاجة، واضيفي الشطة حسب الرغبة.
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طريقة عمل حمص الشام بالطريقة المصرية
المكونات لعمل حمص الشام على الطريقة المصرية
- 400 جرام حمص مجفف
- 4 فصوص ثوم كاملة
- 4 ملاعق كبيرة عصير ليمون أقل أو أكثر حسب الرغبة
- 1 كوب بيوريه طماطم
- 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
- 1 ملعقة كبيرة كمون مطحون
- مسحوق الفلفل الحار اختياري
- ملح حسب الرغبة
طريقة تحضير حمص الشام على الطريقة المصرية
ضع الحمص المجفف في وعاء كبير وقم بتغطيته بالكثير من الماء، ثم غطي الوعاء واتركيه ينقع طوال الليل (لمدة 6 ساعات على الأقل) في درجة حرارة الغرفة، ثم اشطف الحمص وصفيه.
في قدر كبير وعلى نار متوسطة نضيف الحمص وغطيه بالماء حتى يصل ارتفاعه إلى 10 سم فوق مستوى الحمص، يُغلى المزيج ثم يُضاف معجون الطماطم ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.
يُضاف الثوم، ومعجون الطماطم، ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق إضافية حتى ينضج الثوم والحمص.
في هذه المرحلة ، يجب أن يُغطى الحمص بكمية كافية من المرق لتقديمه ، وإذا لم يكن كذلك ، أضف 1-2 كوب من الماء الساخن حسب الحاجة إلى القدر. يضاف الكمون ويتبل بالملح
قدميها ساخنة على البخار مع الليمون والكمون والفلفل الحار.
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طريقة عمل حمص الشام في المنزل
مكونات:
- 250 جرام حمص مجفف.
- ثلاث طماطم أو ملعقتان من صلصة الطماطم.
- ليمون ، ملح ، ملعقة كبيرة كمون ، صلصة حارة.
- 5 فصوص من الثوم ، أو يمكنك استخدام مسحوق الثوم الأفضل لهذه الوصفة.
- بصلة واحدة
- صودا الخبز
طريقة تحضير حمص الشام في المنزل
- اغسلي الحمص جيدًا للتخلص من الشوائب ، ثم انقعيه في الماء مع نصف ملعقة من صودا الخبز لمدة 10 ساعات، لا يجوز لك استخدام صودا الخبز ، لكن الحمص سيستغرق وقتًا أطول لينضج خصوصًا أن صودا الخبز تساعد الحمص على النضج بسرعة.
- يصفى الحمص جيدًا بعد 10 ساعات من النقع ، ثم يغسل بالماء البارد مرة أخرى.
- ضعي الحمص مع 5 أكواب من الماء ونصف ملعقة من صودا الخبز (اختياري) في قدر فوق القدر.
- نضيف ملعقتين من صلصة الطماطم إلى الحمص أو تهرس الطماطم جيدًا قبل إضافتها إلى الحمص.
- نقطع البصل إلى أربعة أجزاء ، لكن دعهم يتصلون من الأسفل ، لأننا لاحقًا سنحذف البصل من الحمص المطبوخ.
- أضيفي مسحوق الثوم ، إذا كان لديك فصوص ثوم فعليك هرسها جيدًا قبل إضافتها إلى الحمص.
- نترك الحمص على نار عالية حتى الغليان ثم نخفض النار ونغطيها لمدة ساعة.
- يجب فحص الحمص بعد 45 دقيقة بإخراج حبة واحدة من القدر ومحاولة هرسها بالأصابع، إذا تم هرسها بسهولة فخذ القدر بعيدًا عن النار.
- بعد أن تنضج حبة الحمص تقدم "حبوب الحمص" في أكواب زجاجية مع ماء الحمص ، وأضف بعض عصير الليمون والملح والصلصة الحارة حسب اختيارك.
- يجب أن تقدميه ساخنًا ، كما لا تحتاجين إلى خبز يمكنك استخدام الملعقة.
- يمكنك إضافة بعض شرائح الليمون لتزيين الأكواب الزجاجية.