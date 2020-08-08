طريقة عمل حمص الشام .. خطوة بخطوة

6 أكواب من الحمص (حبوب الحمص) أو المعلبة

5 فصوص ثوم

1 بصلة متوسطة

عصير ليمونة واحدة

3 حبات طماطم وسط طازجة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ملعقة كبيرة كمون

2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير حمص الشام

- اغلي الحمص واتركيه على هذا النحو لمدة 30 دقيقة ، واتركه ينضج على نار خفيفة.

- نضيف مكعبات الطماطم والمعجون والثوم المفروم والبصل المفروم والملح والكمون وعصير الليمون.

- قدميها في فنجان مع جزء من الحمص ومقدارين شوربة.

- أضف بعض الفلفل الأحمر الحار (المجفف) إذا كنت تريد القليل من التوابل في الحمص

طريقة عمل حمص الشام بالشطة





مكونات

الحمص (حبوب الحمص) - 500 جرام من(حبوب الحمص)

- 5 فصوص ثوم

- 1 بصل متوسط

- 50 مل عصير ليمون

- 3 طماطم متوسطة

- 0.2 كوب معجون طماطم

- 100 مل عصير ليمون

- 1-2 ملعقة كبيرة كمون (المكون الرئيسي !)

- ملح 2 ملعقة صغيرة

- شطة حسب الرغبة





طريقة تحضير حمص الشام بالشطة





انقع نصف كيلو (500 جرام) من الحمص طوال الليل في الماء .

صفي الماء عند الانتهاء من النقع وضعيه في قدر مناسب الحجم، ثم أضف حوالي 1 لتر ونصف أو الماء أو ما يزيد عن 3-4 بوصات فوق الحمص.





اتركي الحمص تغلي واتركيها على هذا النحو لمدة 30 دقيقة تقريبًا ، ثم أضيفي المزيد من الماء إذا لم تنضج تمامًا ثم غطيها واتركيها تنضج على نار خفيفة، ويتم ذلك في حالة عدم وجود لون أبيض أو القليل من اللون الأبيض في منتصف الحمص (أخرج واحدًا واقطعه إلى نصفين).





عندما ينضج الحمص أو حتى ينضج نصفه ، أضيفي مكعبات الطماطم والمعجون والثوم المفروم والبصل المفروم والملح والكمون وعصير الليمون.





قدميها في فنجان مع جزء من الحمص ومقدارين شوربة.





مشروب الحمص أضف بعض الفلفل الأحمر الحار (المجفف) إذا كنت تريد القليل من التوابل في





قومي بتسخينها عند الحاجة، واضيفي الشطة حسب الرغبة.









طريقة عمل حمص الشام بالطريقة المصرية





المكونات لعمل حمص الشام على الطريقة المصرية

- 400 جرام حمص مجفف - 4 فصوص ثوم كاملة - 4 ملاعق كبيرة عصير ليمون أقل أو أكثر حسب الرغبة - 1 كوب بيوريه طماطم - 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم - 1 ملعقة كبيرة كمون مطحون - مسحوق الفلفل الحار اختياري - ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير حمص الشام على الطريقة المصرية ضع الحمص المجفف في وعاء كبير وقم بتغطيته بالكثير من الماء، ثم غطي الوعاء واتركيه ينقع طوال الليل (لمدة 6 ساعات على الأقل) في درجة حرارة الغرفة، ثم اشطف الحمص وصفيه.

في قدر كبير وعلى نار متوسطة نضيف الحمص وغطيه بالماء حتى يصل ارتفاعه إلى 10 سم فوق مستوى الحمص، يُغلى المزيج ثم يُضاف معجون الطماطم ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.

يُضاف الثوم، ومعجون الطماطم، ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق إضافية حتى ينضج الثوم والحمص. في هذه المرحلة ، يجب أن يُغطى الحمص بكمية كافية من المرق لتقديمه ، وإذا لم يكن كذلك ، أضف 1-2 كوب من الماء الساخن حسب الحاجة إلى القدر. يضاف الكمون ويتبل بالملح

قدميها ساخنة على البخار مع الليمون والكمون والفلفل الحار.









طريقة عمل حمص الشام في المنزل

مكونات: