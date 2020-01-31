أحلى من الجاهز.. طريقة عمل حمص الشام في المنزل

يعتبر حمص الشام الساخن من أشهر المشروبات المرتبطة بفصل الشتاء ويمنح الجسم التدفئة، كما أنه سهل التحضير في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة بدلًا من شرائه جاهزًا.
إليكي طريقة عمل حمص الشام في المنزل ..
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مدة التحضير: ساعة
الكمية : يكفي لـ 4 أفراد
مكونات حمص الشام :
5 فصوص ثوم
نصف كيلو حمص الشام
2 ملعقة كمون
4 ملاعق صلصة طماطم
ملعقة خل
ربع كوب زيت
2 ملعقة بنجر مبشور
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طريقة عمل حمص الشام في المنزل :
اسلقي الحمص في ماء على النار ليكون نصف تسوية ثم اتركيه جانبًا
في وعاء آخر ضيفي كمية من الماء وضيفي لها صلصة الطماطم والبهارات
ضيفي الخل والبنجر المبشور للماء
اتركي الماء يغلي مع المكونات على نار هادئة لمدة 10 دقائق
ضيفي الحمص المسلوق للماء واتركيه على النار لمدة 5 دقائق حتى يتشرب نكهة الخليط
ضعيه في أكواب التقديم وضيفي له قطرات عصير الليمون .
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إليكي طريقة عمل حمص الشام في المنزل ..
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ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الحمص؟
مدة التحضير: ساعة
الكمية : يكفي لـ 4 أفراد
مكونات حمص الشام :
5 فصوص ثوم
نصف كيلو حمص الشام
2 ملعقة كمون
4 ملاعق صلصة طماطم
ملعقة خل
ربع كوب زيت
2 ملعقة بنجر مبشور
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طريقة عمل حمص الشام في المنزل :
اسلقي الحمص في ماء على النار ليكون نصف تسوية ثم اتركيه جانبًا
في وعاء آخر ضيفي كمية من الماء وضيفي لها صلصة الطماطم والبهارات
ضيفي الخل والبنجر المبشور للماء
اتركي الماء يغلي مع المكونات على نار هادئة لمدة 10 دقائق
ضيفي الحمص المسلوق للماء واتركيه على النار لمدة 5 دقائق حتى يتشرب نكهة الخليط
ضعيه في أكواب التقديم وضيفي له قطرات عصير الليمون .
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