2 في 1 وموجود بالمنزل.. مشروب سحري للتدفئة والتخسيس في الشتاء





يمكنك تجربة مشروب الليمون والعسل الدافئ كما نصح به موقع Health24، فهو يساعد على حرق الدهون بشكل سريع وفي نفس الوقت يمنحك تدفئة وطاقة ويخلص جسمك من السموم والبيكتريا ويقوي الجهاز المناعي لمواجهة الفيروسات والعدوى .









ليمونة

2 ملعقة عسل أبيض

ملعقة قرفة

كوب ماء ساخن









اغلي الماء واضيفي لها ملعقة قرفة ثم اعصري عليها الليمون واضيفي لها ملعقة عسل أبيض للتحلية

يجب تناول كوب من هذا المشروب مرة يوميًا لفترة طويلة متواصلة، كشهر مثلًا

يفضل تناول المشروب قبل النوم أو بعد تناول الوجبات الدسمة .