AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

2 في 1 وموجود بالمنزل.. مشروب سحري للتدفئة والتخسيس في الشتاء

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:03 م
مشروب التدفئة والتخسيس
مشروب التدفئة والتخسيس
Advertisements
رشا عوني
عادة ما يرتبط فصل الشتاء بالإفراط في تناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن، ونجد صعوبة في خسارة الوزن واتباع الدايت في الشتاء حيث نتناول الطعام بشراهة للتدفئة مع قلة الحركة و النوم لساعات طويلة . 

يمكنك تجربة مشروب الليمون والعسل الدافئ كما نصح به موقع Health24، فهو يساعد على حرق الدهون بشكل سريع وفي نفس الوقت يمنحك تدفئة وطاقة ويخلص جسمك من السموم والبيكتريا ويقوي الجهاز المناعي لمواجهة الفيروسات والعدوى . 

مكونات مشروب التدفئة و التخسيس : 

ليمونة
2 ملعقة عسل أبيض
ملعقة قرفة
كوب ماء ساخن 

طريقة عمل مشروب التدفئة والتخسيس : 

اغلي الماء واضيفي لها ملعقة قرفة ثم اعصري عليها الليمون واضيفي لها ملعقة عسل أبيض للتحلية 
يجب تناول كوب من هذا المشروب مرة يوميًا لفترة طويلة متواصلة، كشهر مثلًا
يفضل تناول المشروب قبل النوم أو بعد تناول الوجبات الدسمة . 
2 في 1 وموجود بالمنزل.. مشروب سحري للتدفئة والتخسيس في الشتاء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ب3 مشروبات خارقة .. اقضي على دهون البطن والأرداف مثل الثلج

هتخس وانت نايم .. المشروب الأخضر أسرع طريقة لحرق الدهون

هنتعشى إيه؟.. بان كيك بالجزر.. ومشروب الشيكولاتة بالقرفة

في شهر واحد.. مشروب سحري لإنقاص الوزن

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

صحي للرجال.. مشروب شهير لـ زيادة القدرة الجنسية

ترشيحاتنا

صحة التنين الصيني فى خطر.. مواطنون يسقطون بالشوارع بعد إصابتهم بـ كورونا.. فيديو

قادمة من السودان .. رصد أسراب من الجراد جنوب البحر الأحمر

الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط

قروا الفاتحة عليا..جهاد جريشة يكشف مخطط الغندور وعصام عبد الفتاح

فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت

شطه يطالب الأهلي بـ إرسال احتجاج لـ الكاف ضد الاستبدال فى دورى الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذبت الكبار والأطفال.. الموسيقى العسكرى بطل اليوم الثالث لمعرض الكتاب.. صور

2 في 1 وموجود بالمنزل.. مشروب سحري للتدفئة والتخسيس في الشتاء

قطة شرسة تحتجز مالكتها بمطبخ منزلها يومين.. وهكذا تم إنقاذها