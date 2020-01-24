2 في 1 وموجود بالمنزل.. مشروب سحري للتدفئة والتخسيس في الشتاء

عادة ما يرتبط فصل الشتاء بالإفراط في تناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن، ونجد صعوبة في خسارة الوزن واتباع الدايت في الشتاء حيث نتناول الطعام بشراهة للتدفئة مع قلة الحركة و النوم لساعات طويلة .
يمكنك تجربة مشروب الليمون والعسل الدافئ كما نصح به موقع Health24، فهو يساعد على حرق الدهون بشكل سريع وفي نفس الوقت يمنحك تدفئة وطاقة ويخلص جسمك من السموم والبيكتريا ويقوي الجهاز المناعي لمواجهة الفيروسات والعدوى .
مكونات مشروب التدفئة و التخسيس :
ليمونة
2 ملعقة عسل أبيض
ملعقة قرفة
كوب ماء ساخن
طريقة عمل مشروب التدفئة والتخسيس :
اغلي الماء واضيفي لها ملعقة قرفة ثم اعصري عليها الليمون واضيفي لها ملعقة عسل أبيض للتحلية
يجب تناول كوب من هذا المشروب مرة يوميًا لفترة طويلة متواصلة، كشهر مثلًا
يفضل تناول المشروب قبل النوم أو بعد تناول الوجبات الدسمة .