AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كنز صحى.. 26 فائدة لتناول حمص الشام

السبت 04/يناير/2020 - 04:22 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعض فوائد الحمص المسلوق للجسم :

1. مدر للبول.
2. يعالج المفاصل وآلامها، وخاصة عظام الظهر.
3. منشّط للأعصاب.
4. يفتت الحصو المتراكم على الكلى، كما أنه يفتت الحصو الموجود في المسالك البولية.
5. يحافظ على صحّة القلب، ويقيه من التعرّض إلى الجلطات القلبية.
6. يحافظ على صحة الأوعية الدموية، ويقيها من التصلب.
7. يفتح سدّد الطحال، والكبد.
8. يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، وسرطان القولون.
9. يحفّز نمو الشعر الجديد.
10. يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول النافع في الجسم.
11. ينظّم مستوى السكر في الدم، حيث يخفض من نسبة السكر لمرضى السكري.
12. يبني العضلات، ويساعد في أداء وظائفها.
13. يبني الأنسجة في الجسم، ويصلحها في حالة التلف.
14. يعطي الجسم القوة، والنشاط.
15. يوفّر البروتين الضروري لنمو جسم الأطفال الرضع.
16. يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع.
17. يعالج الروماتيزم. معلومات عامة
18. يكافح السمنة.
19. مضاد للأكسدة.
20. يحسّن المزاج.
فوائد الحمص المسلوق للجهاز الهضمي:
21- يحافظ على صحّة الجهاز الهضمي.
22- ينظّم حركة الأمعاء.
23- يعالج الإمساك.
24- يسهل عملية الهضم.
25- يجعل الفرد يشعر بالشبع، وامتلاء المعدة، مما يساعد في تخفيف الوزن
26-كما أنه ملين للأمعاء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها علاج فقر الدم.. فوائد تناول الحمص للحوامل

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المسلوق؟

لـ فوائد صحية.. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المسلوق؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرفة باللبن ؟

كل ما تريد معرفته حول فوائد قشر الليمون على الصحة.. أبرزها خفض الكوليسترول

فوائد مذهلة لسلطة الحمص.. أبرزها الوقاية من الإصابة بالسكر وعلاج الضغط المرتفع

ترشيحاتنا

ده مش كبت جنسي.. تعليق من باحثة شئون المرأة على واقعة فتاة المنصورة

لحظة مقتل قاسم سليماني وإشعال النار في جثمانه .. فيديو

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

بـ3 طلقات.. شاهد مواطن سعودي يطلق النار على بائع موبايلات

المسلمون يحتلون بريطانيا.. بـ3 ملايين نسمة الإسلام يكتسح التعداد الإنجليزي

كان عائدا من دمشق.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف تفاصيل قتل قاسم سليماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول ملعقة من مطحون الكزبرة على الريق؟

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

فى عيد ميلادها آل 71.. شاهد| اول ظهور ل نيللى بإطلالة انيقة