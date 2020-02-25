مناسب لطقس الشتاء .. طريقة عمل حمص الشام مثل المحترفين

في ظل هطول الأمطار وبرودة الشتاء، لا يمكن الاستغناء عن كوب من الحمص الدافئ الذي يساعد على تدفئة الجسم، وإليكم طريقة عمل حمص الشام أو كما تسمى الحلبسة.









مقادير حمص الشام أو الحلبسة



1/2 كيلو حمص



1/2 كوب عصير طماطم



معلقة كمون



ملح



نصف معلقة صغيرة كل من (فلفل أسود - بابريكا - شطه)



ليمون







طريقة تحضير حمص الشام مثل المحترفين







- نقع الحمص من قبلها بساعتين ويفضل ليله كامله







-صفى الحمص وضعيه فى حلة وغطيه بالماء ثم ارفعيه على نار متوسطة ثم أضيفي عصير الطماطم والثوم المفروم ليغلى لمدة ساعة تقريبًا، أو حتى يصبح الحمص طريا.





- ثم أضيفي الملح والكمون والبابريكا والفلفل الأسود .







-وعند التقديم نضع الليمون والشطة حسب الرغبة.

