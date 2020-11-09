لا تغفليها .. علامات تحذيرية لفقر الدم

هو أحد أكثر اضطرابات الدم شيوعًا ، ويمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة لفقر الدم مثل نقص الحديد، ونقص حمض الفوليك والفقدان الشديد للدم.

أعراض أكثر شيوعا



علاجات سريعه لفقر الدم







على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا قدمها موقع هيلث :



1. نبات القراص .. فهو غنى بوجود فيتامينات أ والذى يعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم



2. الأفوكادو ..يحتوى كميات كبيرة من الحديد، مما يجعله إضافة بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.



