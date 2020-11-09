لا تغفليها .. علامات تحذيرية لفقر الدم

يعد فقر الدم هو أحد أكثر اضطرابات الدم شيوعًا ، ويمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة لفقر الدم مثل نقص الحديد، ونقص حمض الفوليك والفقدان الشديد للدم.
وتعد أسباب فقر الدم و الأنيميا كثيرة ، ووفقا لموقع برايت سايد وهى فقدان الدم بشكل غزير كما في الحيض، او بشكل بطيء مزمن كما في القرحة الهضمية والفتق الحجابي وسليلة القولون أو سرطان المستقيم والقولونو نقص الحديد في نظامك الغذائي وعدم القدرة على امتصاص الحديد.
أعراض أكثر شيوعا
تعد الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم هي ضيق التنفس، والخمول، والإرهاق، والخفقان، والتعرق المفرط، والحساسية للبرد.
وقدم "ذا هيلث سايت" أبرز العلامات التى تدل علي الاصابة بمرض فقر الدم وتتطلب زيارة الطبيب:
-مشاكل التنفس
-الخمول-الصداع
-جفاف البشرة والشعر
-انتفاخ الفم
-متلازمة تململ الساق
-خفقان القلب
شحوب الوجه والاظافر
علاجات سريعه لفقر الدم
على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا قدمها موقع هيلث :
1. نبات القراص .. فهو غنى بوجود فيتامينات أ والذى يعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم
2. الأفوكادو ..يحتوى كميات كبيرة من الحديد، مما يجعله إضافة بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.
2. الأفوكادو ..يحتوى كميات كبيرة من الحديد، مما يجعله إضافة بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.
3. الليمون .. غني بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد