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مرأة

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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رشا عوني
يحرص الجميع خلال هذه الفترة على تناول المشروبات والأطعمة التي تقوي جهاز المناعة للوقاية من فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد 19".

فيتامين سي لا يقتصر على البرتقال فقط لكنه موجود في العديد من الأطعمة والفواكه الأخرى ، ونقدم اليك عصير طبيعي خارق يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي نصح به موقع health24 

المكونات
ثمرة برتقال 
2 ثمرة كيوي 
نصف ثمرة بنجر طازج 
3 ملاعق عسل 

طريقة تحضير مشروب فيتامين سي 
قطعي البرتقال و الكيوي و البنجر مكعبات وصفيها الخلاط مع نصف كوب ماء واخلطيهم جيدا حتى تحصلي على عصير متجانس ويتغير لونه الأحمر بعد اضافه البنجر ثم حليه بالعسل الابيض ويتم تناوله يوميا على الاقل لمدة أسبوع لتقوية المناعة و علاج فقر الدم. 
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