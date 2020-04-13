يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c





فيتامين سي لا يقتصر على البرتقال فقط لكنه موجود في العديد من الأطعمة والفواكه الأخرى ، ونقدم اليك عصير طبيعي خارق يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي نصح به موقع health24





المكونات

ثمرة برتقال

2 ثمرة كيوي

نصف ثمرة بنجر طازج

3 ملاعق عسل





طريقة تحضير مشروب فيتامين سي

قطعي البرتقال و الكيوي و البنجر مكعبات وصفيها الخلاط مع نصف كوب ماء واخلطيهم جيدا حتى تحصلي على عصير متجانس ويتغير لونه الأحمر بعد اضافه البنجر ثم حليه بالعسل الابيض ويتم تناوله يوميا على الاقل لمدة أسبوع لتقوية المناعة و علاج فقر الدم.

يحرص الجميع خلال هذه الفترة على تناول المشروبات والأطعمة التي تقوي جهاز المناعة للوقاية من فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد 19".