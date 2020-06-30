شبح الأنيميا.. شحوب الوجه والصداع أبرز الأعراض.. علاقة فقر الدم بـ كورونا.. قائمة بالأكلات الغنية بالحديد.. و7 نصائح للعلاج

- أعراض الأنيميا
- علاقة الأنيميا بفيروس كورونا
- الفيتامينات المرتبطة بنسبة الأنيميا
- طرق علاج الأنيميا
تعتبر الأنيميا من أكثر الأمراض شيوعًا بدرجات مختلفة بين الجميع، وتعود بشكل أساسي لسوء التغذية وعدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والعناصر الغذائية لزيادة الهميوجلوبين في الدم، ويمكن اكتشاف أعراض الأنيميا بسهولة، وعلاجها بتحسين النمط الغذائي والتوقف عن بعض العادات الخاطئة .
علاقة الأنيميا بكورونا
وارتبطت الأنيميا بالإصابة بفيروس كورونا التاجي، وأكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد، أن التجلطات المسببة لـ وفيات كورونا
هي كلمة السر في علاقة الأنيميا بكورونا، خاصة لـ أصحاب الأمراض المزمنة
المصابون بالفيروس .
وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن فيروس كورونا يتسبب في قلة عدد كرات الدم الحمراء بالجسم، التي تحمل الهميوجلوبين الذي يضخ الأكسجين للجسم والرئة.
وأوضح باهر السعيد أنه كلما قلت كمية الأكسحين نتيجة قلة خلايا الدم الحمراء كلما تسبب ذلك في حدوث تجلطات للمريض ويجعل الشخص السليم أكثر عرضة لأي عدوى من الميكروبات والفيروسات.
وأشار باهر السعيد إلى أنه عندنا تقل خلايا الدم الحمراء ويقل الأوكسجين، يحدث خلل في وظائف الرئة ولا تستطيع الرئة أداء وظيفتها.
كما أوضح أن الأشخاص الذين يعانون من قلة نسبة الهيمبوجلوبين في الدم والمعروف باسم الأنيميا، هم أكثر عرضة لنقص الأوكسجين في الجسم ومضاعفات فيروس كورونا.
وأكد أن الرئة لن تجد الأوكسجين الكافي نتيجة نقص الهيموجلوبين الناتج عن الأنيميا، مما يسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم ويؤثر على القلب والمخ وأصحاب الأمراض المزمنة فيسبب الوفاة في النهاية.
لكن كيف تكتشف أعراض إصابتك بالأنيميا ؟
هناك بعض العلامات التي تظهر على الشخص المصاب بالأنيميا يجب اتخاذها بعين الاعتبار، وإليك ابرز أعراض الانيميا :
شحوب الجلد واصفرار الوجه
ارهاق مستمر
ضعف عام
الشعور بنهجان بسبب قلة الأكسجين
برودة في الأطراف
عدم انتظام ضربات القلب
مشاكل في التنفس
دوار و دوخة
ألم بالصدر
صداع مستمر
نقص هذه الفيتامينات يسبب الأنيميا :
كما أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن الإصابة بالأنيميا
أو فقر الدم لا يقتصر على نقص نسبة الحديد فقط في الجسم كما هو شائع، بل نقص أيضا في العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية مما يتسبب في الإصابة بالأنيميا سواء للكبار أو الصغار.
وأوضح الدكتور باهر السعيد، أن هناك بعض الفيتامينات يتسبب نقصها بالجسم في حدوث الأنيميا وهي:
الحديد
الزنك
حمض الفوليك
فيتامين c
فيتامين ب 12
وقال السعيد إن عدم علاج الأنيميا
يتسبب في الشعور المستمر بالإرهاق الشديد وعدم القدرة على أداء العمل بشكل يومي، كما تتسبب الأنيميا في مضاعفات الحمل عند النساء وقد تصل للولادة المبكرة.
وأضاف أن الأنيميا تسبب اختلالا في القلب، لأنها تسبب سرعة في ضربات القلب نتيجة نقص الأكسجين بالجسم، مما يؤثر على كفاءة القلب في حالة الأنيميا الشديدة
.
أكلات غنية بالحديد لعلاج الأنيميا :
أما عن علاج الأنيميا، فهناك العديد من الأكلات والمشروبات الغنية بالحديد الذي يساهم في علاج الأنيميا وفقر الدم بشكل فعال وسريع ، ومنه :
الكبدة
السبانخ
الباذنجان
التمر
اللحوم الحمراء
ونصح الدكتور باهر السعيد بعدم تناول الشاي بعد تناول أكلات الغنية بالحديد، لأنه يعوق امتصاص الحديد بالجسم، وبالتالي لا يستفيد الجسم من هذه الأطعمة، وكذلك نصح بضرورة تناول الزنك مع الحديد سواء من مصادره الطبيعية أو المكملات الغذائية.
نصائح لـ علاج الأنيميا :
التخفيف من شرب الشاي والقهوة
عدم شرب الشاي والقهوة بعد الطعام مباشرة بل على الأقل بعد ساعتين.
عدم تناول الأكلات الغنية بالحديد مع الألياف لأنها تقلل امتصاص الحديد.
تناول الخضروات الورقية بشكل كبير.
تناول فيتامين سي لأنه يساعد على امتصاص الحديد بكثرة.
تجنب أدوية الحموضة مع مكملات الحديد لأنها تعارض مع امتصاصها.
التقليل من السكريات لأنها تقلل امتصاص الحديد.