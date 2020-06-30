شبح الأنيميا.. شحوب الوجه والصداع أبرز الأعراض.. علاقة فقر الدم بـ كورونا.. قائمة بالأكلات الغنية بالحديد.. و7 نصائح للعلاج

وأوضح باهر السعيد أنه كلما قلت كمية الأكسحين نتيجة قلة خلايا الدم الحمراء كلما تسبب ذلك في حدوث تجلطات للمريض ويجعل الشخص السليم أكثر عرضة لأي عدوى من الميكروبات والفيروسات.





وأشار باهر السعيد إلى أنه عندنا تقل خلايا الدم الحمراء ويقل الأوكسجين، يحدث خلل في وظائف الرئة ولا تستطيع الرئة أداء وظيفتها.