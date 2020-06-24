لمواجهة الحر وتقوية المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالخوخ





إليك مشروب صحي غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة ، وهو عصير الكيوي بالخوج ..





المكونات

3 ثمرات كيوي

3 ثمرات خوخ

2 ملعقة عسل ابيض

كوب حليب

نصف كوب ماء





طريقة عمل عصير الكيوي بالخوخ :

في الخلاط ضعي شرائح الكيوي

ضيفي قطع الخوخ ثم ضيفي الحليب والماء

اخلطي المكونات معا في الخلاط ثم حليه بالعسل الابيض .





فوائد عصير الكيوي بالخوخ :

غني بفيتامين سي

يقوي المناعة

يخلصك من الامساك

يحسن الهضم

يخفض الكوليسترول الضار

يخفض ضغط الدم المرتفع

يقي من الأنيميا

في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية ، يحتاج الجسم إلى تناول مشروبتا طازجة صحية ترطب الجسم بالإضافة إلى ضرورة شرب من 2 الى 3 لتر ماء في اليوم لتعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها مع التعرق والتبول .