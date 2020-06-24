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مرأة

لمواجهة الحر وتقوية المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالخوخ

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:11 م
عصير الكيوي
عصير الكيوي
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رشا عوني
في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية ، يحتاج الجسم إلى تناول مشروبتا طازجة صحية ترطب الجسم بالإضافة إلى ضرورة شرب من 2 الى 3 لتر ماء في اليوم لتعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها مع التعرق والتبول . 

إليك مشروب صحي غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة ، وهو عصير الكيوي بالخوج ..

المكونات 
3 ثمرات كيوي 
3 ثمرات خوخ 
2 ملعقة عسل ابيض 
كوب حليب 
نصف كوب ماء

طريقة عمل عصير الكيوي بالخوخ : 
في الخلاط ضعي شرائح الكيوي
ضيفي قطع الخوخ ثم ضيفي الحليب والماء
اخلطي المكونات معا في الخلاط ثم حليه بالعسل الابيض . 

فوائد عصير الكيوي بالخوخ : 
غني بفيتامين سي
يقوي المناعة 
يخلصك من الامساك 
يحسن الهضم 
يخفض الكوليسترول الضار 
يخفض ضغط الدم المرتفع 
يقي من الأنيميا 
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