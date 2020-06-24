لمواجهة الحر وتقوية المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالخوخ

في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية ، يحتاج الجسم إلى تناول مشروبتا طازجة صحية ترطب الجسم بالإضافة إلى ضرورة شرب من 2 الى 3 لتر ماء في اليوم لتعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها مع التعرق والتبول .
إليك مشروب صحي غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة ، وهو عصير الكيوي بالخوج ..
المكونات
3 ثمرات كيوي
3 ثمرات خوخ
2 ملعقة عسل ابيض
كوب حليب
نصف كوب ماء
طريقة عمل عصير الكيوي بالخوخ :
في الخلاط ضعي شرائح الكيوي
ضيفي قطع الخوخ ثم ضيفي الحليب والماء
اخلطي المكونات معا في الخلاط ثم حليه بالعسل الابيض .
فوائد عصير الكيوي بالخوخ :
غني بفيتامين سي
يقوي المناعة
يخلصك من الامساك
يحسن الهضم
يخفض الكوليسترول الضار
يخفض ضغط الدم المرتفع
يقي من الأنيميا