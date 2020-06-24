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لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. 10 أطعمة تقوي المناعة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:34 م
أطعمة تقوي المناعة
أطعمة تقوي المناعة
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رشا عوني
في ظل تفشي فيروس كورونا وصعوبة شفاء كبار السن المصابين بالفيروس ، يحتاج الجميع لتحسين النظام الغذائي الصحي اليومي لـ تقوية جهاز المناعة خاصة أن كبار السن معظمهم يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري وكلها عوامل تؤثر على قدرة المناعة على مقاومة أي عدوى . 

وقدم موقع Healthline قائمة صحية و أطعمة تقوي المناعة لكبار السن تحديدًا يفضل تناولها بشكل يومي وهي: 

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1- البيض
2- الحليب
3- الفطر - عش الغراب
4-الزبادي
5- شوربة الدجاج
6-الأسماك بأنواعها
7- البطاطا الحلوة 
9- الشوفان والشعير
10 - الثوم . 

إذا كان الجهاز المناعي للأشخاص كبار السن ضعيف ، يفضل تناول النظام الغذائي الصحي مع تناول المكملات الغذائية أهمها الحديد ، فيتامين سي ، الزنك ، وأقراص الأوميجا بأنواعها. 
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