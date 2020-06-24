لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. 10 أطعمة تقوي المناعة

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1- البيض

2- الحليب

3- الفطر - عش الغراب

4-الزبادي

5- شوربة الدجاج

6-الأسماك بأنواعها

7- البطاطا الحلوة

9- الشوفان والشعير

10 - الثوم .





إذا كان الجهاز المناعي للأشخاص كبار السن ضعيف ، يفضل تناول النظام الغذائي الصحي مع تناول المكملات الغذائية أهمها الحديد ، فيتامين سي ، الزنك ، وأقراص الأوميجا بأنواعها.