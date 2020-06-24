الكوب السحري .. مزيج هائل لرفع المناعة الضعيفة

تقوية المناعة من أهم الأمور التي يهتم بها الجميع خلال الفترة الأخيرة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد وتفشيه بشكل سريع مؤخرًا، مما يتطلب العناية جيدًا بالنظام الغذائي الصحي وتناول أطعمة و مشروبات تقوي المناعة سواء للكبار أو الصغار .





من أفضل مشروبات تقوية المناعة التي نصح بها موقع Healthline هو خليط الليمون والكركم ، فهو فعال في رفع المناعة الضعيفة ، وكذلك غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض .





مكونات مشروب المناعة :





ليمونة

كوب عصير برتقال

جنزبيل طازج

ملعقة كركم

2ملعقة عسل ابيض





طريقة عمل مشروب المناعة :





ضيفي عصر البرتقال مع عصير الليمون

ضيفي ملعقة كركم مع ملعقة ص جنزبيل طازج

ضيفي العسل الأبيض للخليط وقلبيهم معًا ، ويتم تناوله بشكل يومي .