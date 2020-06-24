AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
مازالت أعداد مصابي فيروس كورونا تتزايد خلال الفترة الحالية في ظل التفشي السريع للفيروس ، وتختلف فترة حضانة الفيروس من شخص لآخر وفقا لحالته الصحية و حالة جهازه المناعة.

ما معنى حضانة الفيروس ؟ 
 فترة حضانة فيروس كورونا هو المدة ما بين وقت الإصابة وحتى بدء ظهور أعراض الكورونا على المصاب 

اقرأ أيضا

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وهي المؤسسة الأمريكية الرائدة في مجال الصحة العام، فإن فترة الحضانة للفيروس التاجي الجديد تتراوح ما بين 2 إلى 14 يومًا بعد حدث العدوى.

ووفقا لتقرير حديث أظهر أن أكثر من 97 بالمائة من الأشخاص المصابين بكورونا ظهرت عليهم  أعراضًا خلال  11 يومًا من التعرض للفيروس . 

ولذا يعتبر  متوسط ​​فترة الحضانة حوالي 5 أيام لمدة أقصاها أسبوعان ، وتبدأ أعراض COVID-19 كأعراض خفيفة وتتفاقم تدريجيًا على مدار بضعة أيام.

خلال فترة حضانة الفيروس حتى لو تظهر الأعراض على المصاب ، يصبح المرض أكثر قدرة على نشر عدوى الفيروس حتى يكتشف إصابته بكورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عوض تاج الدين: لدينا كوادر وبنية تحتية طبية قوية لمواجهة كورونا

أماكن ابتعد عنها.. لحماية نفسك وأسرتك من فيروس كورونا

احمِ نفسك.. إلى متى يعيش كورونا على الملابس ؟

في هذه الأوقات .. انتبه أنت معرض للعدوى بفيروس كورونا

مصر تسجل 745 إصابة جديدة بكورونا.. وضبط خليفة البغدادي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

لا يحتاج مسحة للتأكيد.. استشاري: مصاب كورونا بأعراض خفيفة لا ينقل العدوى بعد مرور 10 أيام .. فيديو

ترشيحاتنا

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

بـ المشجر اللافت.. هبة مجدى بإطلالة كاجوال تكشف عن جمالها .. شاهد

بعد ارتفاعه 2% عالميا.. اقتصادية النواب تكشف مصير أسعار البنزين في مصر

السودان يعلن ضبط أسلحة تركية مهربة إلى إثيوبيا

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

أخبار الفن.. جلسة ليلية تجمع غادة عبد الرازق مع زوجها.. محمد الشرنوبي يخضع للتحقيق

AdvertisementS

بعد تصديق السيسي..رسوم جديدة على 10 خدمات بقانون رسم التنمية..السجائر وعقود اللاعبين أبرزها

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

حبس سناء سيف 15 يوما في واقعة ادعاء خطفها والتعدي عليها

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

مع حرارة الصيف.. 5 طرق بسيطة لـ علاج حروق الشمس

على شكل هرم وعجلات كبيرة.. 3 سيارات فريدة من نوعها