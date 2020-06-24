أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

مازالت أعداد مصابي فيروس كورونا تتزايد خلال الفترة الحالية في ظل التفشي السريع للفيروس ، وتختلف فترة حضانة الفيروس من شخص لآخر وفقا لحالته الصحية و حالة جهازه المناعة.
ما معنى حضانة الفيروس ؟
فترة حضانة فيروس كورونا هو المدة ما بين وقت الإصابة وحتى بدء ظهور أعراض الكورونا على المصاب
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وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وهي المؤسسة الأمريكية الرائدة في مجال الصحة العام، فإن فترة الحضانة للفيروس التاجي الجديد تتراوح ما بين 2 إلى 14 يومًا بعد حدث العدوى.
ووفقا لتقرير حديث أظهر أن أكثر من 97 بالمائة من الأشخاص المصابين بكورونا ظهرت عليهم أعراضًا خلال 11 يومًا من التعرض للفيروس .
ولذا يعتبر متوسط فترة الحضانة حوالي 5 أيام لمدة أقصاها أسبوعان ، وتبدأ أعراض COVID-19 كأعراض خفيفة وتتفاقم تدريجيًا على مدار بضعة أيام.
خلال فترة حضانة الفيروس حتى لو تظهر الأعراض على المصاب ، يصبح المرض أكثر قدرة على نشر عدوى الفيروس حتى يكتشف إصابته بكورونا.