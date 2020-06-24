أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

مازالت أعداد مصابي فيروس كورونا تتزايد خلال الفترة الحالية في ظل التفشي السريع للفيروس ، وتختلف فترة حضانة الفيروس من شخص لآخر وفقا لحالته الصحية و حالة جهازه المناعة.





ما معنى حضانة الفيروس ؟





اقرأ أيضا





وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وهي المؤسسة الأمريكية الرائدة في مجال الصحة العام، فإن فترة الحضانة للفيروس التاجي الجديد تتراوح ما بين 2 إلى 14 يومًا بعد حدث العدوى.





ووفقا لتقرير حديث أظهر أن أكثر من 97 بالمائة من الأشخاص المصابين بكورونا ظهرت عليهم أعراضًا خلال 11 يومًا من التعرض للفيروس .





ولذا يعتبر متوسط ​​فترة الحضانة حوالي 5 أيام لمدة أقصاها أسبوعان ، وتبدأ أعراض COVID-19 كأعراض خفيفة وتتفاقم تدريجيًا على مدار بضعة أيام.



