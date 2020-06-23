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دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:18 م
دراسة جديدة: الشمس
دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة حديثة وفقًا للمركز الوطني الأمريكي، عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، ووجدت أن الشمس تساعد في قتل الفيروس في الهواء ولكن بنسبة محددة.

وقال الباحثون في الدراسة أن فيروس كورونا يموت بأشعة الشمس في فصل الصيف بنسبة 90 % بعد 6 دقائق فقط، أما عندما يتعرض للشمس في فصل الشتاء فإنه يموت بعد حوالي 20 دقيقة.

وأشار الأطباء وفقا لموقع THE SUN أن الموجة الحارة الذي يصدر عنها شمس حارقة تقتل الفيروس في الجو خلال نصف ساعة.

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كما أكد الباحثون أن عند ضرب البلاد موجة حارة سوف يساعد على خفض إعداد المصابين بالفيروس، فعند عطس أحد الأشخاص ويصدر عنه بعض الرذاذ يمكن للشمس أن تقتله خلال 30 دقيقة.

وتابع الباحثون أن يتوقع الخبراء إنتهاء فيروس كورونا خلال فصل الصيف بنسبة كبيرة، ولاسيما في منتصف شهر سبتمبر حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبيرة، وسوف تساعد الشمس في هذا الشهر أن تقتل الفيروس في حوالي تلت ساعة.

لكن في حالة استمرار الفيروس حتى الشتاء المقبل، فيمكن أن يصبح معلق في الهواء لحوالي 5 ساعات ويصل إلى عدة ايام.

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