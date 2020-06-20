الفرق بين أعراض فيروس كورونا ودور البرد

الفيروسات التاجية هي في الواقع واحدة من أنواع الفيروسات العديدة التي يمكن أن تسبب نزلات البرد.







في الواقع، تشير التقديرات إلى أن أربعة أنواع من الفيروسات التاجية البشرية مسئولة عن 10 إلى 30 بالمائة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي لدى البالغين.





وكشف موقع "هيلثي" عن الفرق بين أعراض البرد وأعراض فيروس كورونا المستجد.







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بعض أعراض نزلات البرد هي:

سيلان أو انسداد الأنف

التهاب الحلق

سعال

آلام الجسم وآلامه

صداع الرأس





كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو COVID-19؟

فكر في أعراضك، عادة ما يكون التهاب الحلق وسيلان الأنف من العلامات الأولى للبرد، وهذه الأعراض أقل شيوعًا مع COVID-19.





بالإضافة إلى ذلك، الحمى ليست شائعة في البرد.





كيف تختلف أعراض COVID-19 عن أعراض الإنفلونزا؟

ربما تكون قد سمعت مقارنة COVID-19 بالإنفلونزا ، وهو مرض تنفسي موسمي شائع، كيف يمكنك معرفة الفرق بين أعراض هذين العدويين؟





أولا: أعراض الإنفلونزا في كثير من الأحيان تحدث فجأة، بينما يبدو أن أعراض COVID-19 تتطور بشكل تدريجي.





تشمل أعراض الإنفلونزا الشائعة ما يلي:

حمى

قشعريرة

سعال

إعياء

سيلان أو انسداد الأنف

التهاب الحلق

صداع الراس

آلام الجسم وآلامه

القيء أو الإسهال





كما ترون، هناك الكثير من التداخل في الأعراض بين COVID-19 والإنفلونزا، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العديد من الأعراض الشائعة للإنفلونزا يتم ملاحظتها بشكل أقل في حالات COVID-19.





وأكدت منظمة الصحة العالمية على ملاحظة الاختلافات التالية بين الاثنين:

لدى الإنفلونزا فترة حضانة أقصر من فترة COVID-19.

يؤدي نقل الفيروس قبل ظهور الأعراض إلى ظهور العديد من حالات العدوى بالإنفلونزا، ولكن لا يبدو أنه يلعب دورًا كبيرًا في COVID-19.





تبدو النسبة المئوية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أو مضاعفات خطيرة أعلى بالنسبة لـ COVID-19 مقارنة بالإنفلونزا.





يبدو أن COVID-19 يؤثر على الأطفال بتواتر أقل من الإنفلونزا.





لا يوجد حاليًا لقاح أو مضادات للفيروسات متاحة لـ COVID-19، ومع ذلك، التدخلات هي المتاحة للإنفلونزا.

