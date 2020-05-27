AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: كبار السن في خطر.. مرضى الخرف معرضون لـ كورونا 3 مرات

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
كشفت دراسة حديثة أن وجود جين مرتبط بالخرف قد يضاعف خطر الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، وذلك بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية .

ووجد الخبراء من كلية الطب بجامعة إكستر وجامعة كونيتيكت، أن حاملي جين APOE e4 كانوا أكثر عرضة للإصابة بحالة Covid-19 ، أكثر من أولئك الذين لديهم جين اخر. 

اقرأ أيضًا:
وأوضحت الدراسة أن هذا الجين يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر في الشيخوخة بنسبة تصل إلى 14 ضعفًا. 

ودرس العلماء الحمض النووي لما يقرب من 40،000 بريطاني تتراوح أعمارهم بين 48 و 60 عامًا واكتشف الباحثون أن ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص ماتوا بسبب COVID-19 في المملكة المتحدة يعانون أيضًا من الخرف ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض الزهايمر. 

ووجد فريق البحث أن الأشخاص المصابين بالخرف هم أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 ثلاث مرات.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكبار السن.. نظام غذائي يحمي من الزهايمر

أبرز دراسات اليوم .. عقار كلوروكوين فشل في علاج كورونا ويسبب مشاكل بالقلب .. قرصا أسبرين أسبوعيا يحميان من ٤ أنواع سرطان .. ونظام الأسماك والحبوب افضل غذاء لمنع الخرف

مع تقدم العمر.. التهاب اللثة قد يصيب بمرض الزهايمر.. اتباع نظام غذائي صحي.. وكوب من هذا المشروب يحميك منه

أكثر من النساء.. دراسة تكشف حقائق عن وفاة الرجال بـ كورونا

دراسة جديدة تلقي الضوء على دور الفاكهة والشاي في درء خطر الزهايمر

أحدث دراسة .. غسل اليدين 10 مرات يوميا يحميك من كورونا بمقدار الثلث

ترشيحاتنا

مش هوفيك حقك.. رسالة أحمد خالد صالح لـ أمير كرارة

أخبار النادي الأهلي.. موقف معلول من الرحيل.. ومبلغ خرافي يعطل انتقال أزارو

أشرف شيحة: بإمكان المصريين في الخارج العودة بسهولة إلى الوطن

استشاري مناعة تحذر من نفخ البالونات.. لهذا السبب.. فيديو

الدم والحرقان.. أعراض مبكرة للإصابة بسرطان البروستاتا

ردد آخر كلمات الضحية.. ببغاء يصبح شاهدا رئيسيا في جريمة قتل واغتصاب.. اعرف الحكاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

من المكسرات.. وجبة إفطار صحية لمرضى السكر

شاهد.. اختفاء قطة سوداء داخل رداء كاهن أثناء الصلاة | فيديو