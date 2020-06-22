الصين تعلن نجاح التجارب السريرية لأول لقاح ضد كورونا

أعلن معهد ووهان للمنتجات البيولوجية الصيني، نجاح التجارب السريرية لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.





ووفقا لموقع "تشاينا دوت أورج"، كشفت النتائج عن أن اللقاح كان آمنا ولم يسبب أي رد فعل سلبي خطير، لافتة إلى أنه كان له القدرة على تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للفيروس لدى جميع المشاركين في التجارب السريرية.





جاء ذلك بعد تلقي المشاركين جرعتين في غضون 28 يوما، إذا ذكرت شركة ساينوفارما التابع لها المعهد، أن التجارب هي دراسة سريرية عشوائية "مزدوجة التعمية".





وكان اللقاح حصل في إبريل الماضي، على موافقة للتجارب السريرية، وبدأت المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية في محافظة ووتشي بمقاطعة هنان.



