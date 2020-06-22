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أخبار العالم

الصين تعلن نجاح التجارب السريرية لأول لقاح ضد كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:16 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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القسم الخارجي
أعلن معهد ووهان للمنتجات البيولوجية الصيني، نجاح التجارب السريرية لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.

ووفقا لموقع "تشاينا دوت أورج"، كشفت النتائج عن أن اللقاح كان آمنا ولم يسبب أي رد فعل سلبي خطير، لافتة إلى أنه كان له القدرة على تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للفيروس لدى جميع المشاركين في التجارب السريرية.

جاء ذلك بعد تلقي  المشاركين جرعتين في غضون 28 يوما، إذا ذكرت شركة ساينوفارما التابع لها المعهد، أن التجارب هي دراسة سريرية عشوائية "مزدوجة التعمية".

وكان اللقاح حصل في إبريل الماضي، على موافقة للتجارب السريرية، وبدأت المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية في محافظة ووتشي بمقاطعة هنان.

وأجريت التجارب السريرية لمدة 66 يوما، وظهرت بيانات السلامة والفعالية للقاح المعطّل بعد حقنتين، وشملت أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18-59 عاما، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات على التوالي، جرعات منخفضة ومتوسطة وعالية من اللقاح، كما خضعوا لعمليات تطعيم مختلفة.
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