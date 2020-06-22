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الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:52 ص
الأطقم الطبية
الأطقم الطبية
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عبد العزيز جمال
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن أرقام الإصابات تسير بمعدلات متوقع لها.

وأضاف فى  مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :" جايز في بداية نزول ولكنه ليس المطلوب ، عاوزين نبقى صفر ، معدل النزول ليس الذي نتمناه".

واستكمل قائلا : "معظم الوفيات أصحاب الأمراض المزمنة ، وحدث في أول أيام امتحانات الثانوية أمس ما حذرنا منه من تجمعات أولياء الأمور أمام اللجان".

وتابع : "متوقعين أن الأرقام تكون متذبذبة في شهر 6 ، ثم ستثبت في أول أسبوعين في شهر 7 ، وتنخفض بعدها ولكي تتحقق هذه الأرقام لابد أن يكون هناك تعاون مجتمعي".

وأكد أن الدولة قامت بدورها في تأمين اللجان ، مناشدا أولياء الأمور بعدم التجمع والتزاحم خارج اللجان.



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