مسؤول أوكراني: إصابة 3 أشخاص نتيجة استهدافهم بطائرات روسية مسيرة بمدينة دنيبرو

أعلن ​المسؤول المحلي ‌الأوكراني أولكسندر هانزا، عبر ​منصة تيليجرام، ​اليوم الخميس، إن ⁠هجوما روسيا ​بطائرات مسيرة ​أسفر عن جرح ثلاثة أشخاص بعد أن أصاب منزلا خاصا ‌ومواقف ⁠سيارات بمدينة دنيبرو.

ولم يتسن لرويترز ​التحقق ​من ⁠صحة هذه الأنباء ​بشكل ​مستقل. ⁠وتنفي كل من روسيا ⁠وأوكرانيا ​تعمد ​استهداف المدنيين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن نجاح منظومات الدفاع الجوي في إسقاط 496 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة.

وفي وقت سابق ، استهدف الجيش الروسي سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات مزدوجة الاستخدام لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.