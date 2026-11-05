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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أوكراني: إصابة 3 أشخاص نتيجة استهدافهم بطائرات روسية مسيرة بمدينة دنيبرو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلن ​المسؤول المحلي ‌الأوكراني أولكسندر هانزا، عبر ​منصة تيليجرام، ​اليوم الخميس، إن ⁠هجوما روسيا ​بطائرات مسيرة ​أسفر عن جرح ثلاثة أشخاص بعد أن أصاب منزلا خاصا ‌ومواقف ⁠سيارات بمدينة دنيبرو.

ولم يتسن لرويترز ​التحقق ​من ⁠صحة هذه الأنباء ​بشكل ​مستقل. ⁠وتنفي كل من روسيا ⁠وأوكرانيا ​تعمد ​استهداف المدنيين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن نجاح منظومات الدفاع الجوي في إسقاط 496 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة.

 وفي وقت سابق ، استهدف الجيش الروسي سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات مزدوجة الاستخدام لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

مسؤول أوكراني أولكسندر هانزا دنيبرو طائرات مسيرة روسيا

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