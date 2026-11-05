مسؤول أوكراني: إصابة 3 أشخاص نتيجة استهدافهم بطائرات روسية مسيرة بمدينة دنيبرو

أعلن المسؤول المحلي الأوكراني أولكسندر هانزا، عبر منصة تيليجرام، اليوم الخميس، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن جرح ثلاثة أشخاص بعد أن أصاب منزلا خاصا ومواقف سيارات بمدينة دنيبرو.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل. وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا تعمد استهداف المدنيين.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن نجاح منظومات الدفاع الجوي في إسقاط 496 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة.
وفي وقت سابق ، استهدف الجيش الروسي سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات مزدوجة الاستخدام لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.