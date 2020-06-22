أبرزها الصداع.. 4 علامات أن جسمك مليء بالسموم

علامات عديدة لأن جسمك ملىء بالسموم مما يضر بجهاز المناعة والكليتين والكبد في وقت واحد إليك أبرزها يقدمها موقع Bright Side.
1. زيادة الوزن:
هل لاحظت زيادة مستمرة في وزنك ، على الرغم من أنك تقوم بحساب السعرات الحرارية وممارسة الرياضة؟ فقد يكون ذلك علامة أن جسمك مليء بالسموم.
2. التعب المستمر:هل تحصل على أكثر من ساعات كافية من النوم ورغم ذلك تشعرين التعب يمكن الإفراط فى تناول الكافيين أن تعطل وظائف الغدة الكظرية بشكل سلبي عن طريق إجبار جسمك على البقاء في حالة تأهب لطرد السموم.
3. الأرق:إذا شعرت أن جسمك يقظ ومتوتر باستمرار فربما يكون هناك خلل في مستويات الكورتيزول و ترتفع مستويات الكورتيزول لدى الأفراد الأصحاء في الصباح وتنخفض تدريجيًا على مدار اليوم وينتج عن الأرق على المدى الطويل مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب ، لذلك من المهم إزالة السموم إذا شعرت أن اختلال الكورتيزول هو السبب.
4. صداع لا يمكن تفسيره:
السموم التي يمكن أن تؤثر على الدماغ مثل الأسبارتام وجلوتامات أحادية الصوديوم يمكن أن تسبب صداعًا مستمرًا بعد استهلاك الأطعمة التي تحتوي عليها كما ذكرنا أعلاه. ومع ذلك ، هناك سموم إضافية يمكن أن تؤدي إلى الصداع مثل تلوين الطعام والمواد الحافظة والمعادن الثقيلة.