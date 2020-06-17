يحارب مشاكل الهضم.. 6 حيل خارقة لتطهير القولون من السموم

1. . عصير البنجر

هو مصدر جيد للألياف يساعد على الهضم و تطهير القولون وتخفيف الإمساك أخلطى البنجر مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون والملح إليها وتناوليها





2. عصير البرتقال





يساعد على تحسين عمل بكتيريا الأمعاء وله تأثير إيجابي على تحسين وظائف الجهاز الهضمي لكن تجنبى تناوله على معدة فارغة لأنه قد يسبب الحموضة.





