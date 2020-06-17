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مرأة

يحارب مشاكل الهضم.. 6 حيل خارقة لتطهير القولون من السموم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:58 ص
القولون
القولون
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لمياء الياسين
يحتاج الجسم إلى التخلص من السموم  وتنظيف القولون لاستعادة نشاطه والحفاظ على حركة الأمعاء الصحيحة ويمنع خطر حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال وانتفاخ القولون والإمساك وآلام المعدة.


إليك علاجات منزلية سريعه لتطهير القولون يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .

1. . عصير البنجر
 هو مصدر جيد للألياف يساعد على الهضم و تطهير القولون وتخفيف الإمساك أخلطى البنجر مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون والملح إليها وتناوليها

2. عصير البرتقال

يساعد على تحسين عمل بكتيريا الأمعاء وله تأثير إيجابي على  تحسين وظائف الجهاز الهضمي لكن تجنبى تناوله على معدة فارغة لأنه قد يسبب الحموضة.

3. عصير الكيوي

فاكهة الكيوي غنية بالألياف التى تساعد في تخفيف الإمساك المزمن ويمنع خطر الإصابة بسرطان القولون. .

4. عصير أناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم خاص يسمى بروميلين يساعد على تحسين الهضم 

5. عصير البطيخ

 تناول عصير البطيخ يساعد على تطهير الجهاز الهضمي وتشجيع حركة الأمعاء فهو ملين طبيعي يساعد على منع الإمساك.

6. الزنجبيل

يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان  تساعد على تقليل خطر الإمساك والإسهال وطرد السموم من الجسم. 
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