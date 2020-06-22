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مرأة

فى غمضة عين.. 4 خضراوات مهملة تساعد على التخلص من سموم الجسم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:02 ص
سموم الجسم
سموم الجسم
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لمياء الياسين

خضراوات عديدة مهملة تساعد على رفع مناعتك والتخلص من سموم الجسم من الجهاز الهضمي، والذي بدوره يخفف العبء على الكبد و لتنظيف الجسمإليك أبرز تلك الخضراوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 


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- الجريب فروت



لا يحتوي الجريب فروت على الكثير من فيتامين سي فحسب ، بل يحتوي أيضًا على الجلوتاثيون الذي يفرزه الكبد ويحتوي الجريب فروت على أكثر من 70 مجم من الجلوتاثيون ، مما يساعد الكبد على توليد إنزيمات إزالة السموم.



- التفاح



التفاح غني بالبكتين ، وهو ضروري لتنظيف الجسم وإزالة السموم من الجهاز الهضمي ، والذي بدوره يخفف العبء عن الكبد.


- الكركم



المادة الفعالة الرئيسية للكركم للكركم هي الكركمين، وهو عامل قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات. يساعد على حماية القنوات الصفراوية ، ويسرع تدفق الصفراء ، ويطهر الكبد. كما يعمل الكركمين على تجديد الخلايا الكبدية  إن إضافة القليل من الكركم إلى أطباقك لا يجعلها ألذ فحسب ، بل يفيد أيضًا صحتك.



- الأفوكادو


الأفوكادو هو طعام خارق حيث يتعلق الكبد. يحتوي على الجلوتاثيون مع الفيتامينات C و E ، التي تعمل كمضادات للأكسدة لتحييد الجذور الحرة وحماية الخلايا الكبدية من التلف.

فيتامينات E و K الموجودة في الفاكهة هي عناصر مضادة للالتهابات تحمي الكبد من الآثار
الضارة. كما يمكن للدهون الصحية في الأفوكادو أن تنظم مستويات الكوليسترول.

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