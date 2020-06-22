فى غمضة عين.. 4 خضراوات مهملة تساعد على التخلص من سموم الجسم

خضراوات عديدة مهملة تساعد على رفع مناعتك والتخلص من سموم الجسم من الجهاز الهضمي، والذي بدوره يخفف العبء على الكبد و لتنظيف الجسمإليك أبرز تلك الخضراوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.







إقرأ أيضا ..من غير ساونا.. تخلصي من سموم الجسم بـ5 حيل طبيعية





- الجريب فروت

لا يحتوي الجريب فروت على الكثير من فيتامين سي فحسب ، بل يحتوي أيضًا على الجلوتاثيون الذي يفرزه الكبد ويحتوي الجريب فروت على أكثر من 70 مجم من الجلوتاثيون ، مما يساعد الكبد على توليد إنزيمات إزالة السموم.

- التفاح

التفاح غني بالبكتين ، وهو ضروري لتنظيف الجسم وإزالة السموم من الجهاز الهضمي ، والذي بدوره يخفف العبء عن الكبد.

- الكركم

المادة الفعالة الرئيسية للكركم للكركم هي الكركمين، وهو عامل قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات. يساعد على حماية القنوات الصفراوية ، ويسرع تدفق الصفراء ، ويطهر الكبد. كما يعمل الكركمين على تجديد الخلايا الكبدية إن إضافة القليل من الكركم إلى أطباقك لا يجعلها ألذ فحسب ، بل يفيد أيضًا صحتك.

- الأفوكادو

الأفوكادو هو طعام خارق حيث يتعلق الكبد. يحتوي على الجلوتاثيون مع الفيتامينات C و E ، التي تعمل كمضادات للأكسدة لتحييد الجذور الحرة وحماية الخلايا الكبدية من التلف.

فيتامينات E و K الموجودة في الفاكهة هي عناصر مضادة للالتهابات تحمي الكبد من الآثار

الضارة. كما يمكن للدهون الصحية في الأفوكادو أن تنظم مستويات الكوليسترول.